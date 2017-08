Trump indulta el polèmic ex-xèrif d’Arizona Joe Arpaio

Malgrat haver rebut nombroses acusacions racistes, el president Donald Trump no va dubtar, divendres passat, a indultar una de les cares visibles de l’antiimigració als Estats Units: Joe Arpaio, de 85 anys. Entre el gener del 1993 i del 2017 va ser xèrif del comtat de Maricopa, al sud de Phoneix, capital de l’estat d’Arizona. Just ara aquest exagutzil -figura amb poders judicials- es trobava immers en un procés iniciat el 2015 per haver ignorat les ordres d’un jutge federal que li havia ordenat, quatre anys enrere, que abandonés la seva estratègia de detenir gent per raons racials. Tot i que l’any passat va ser declarat culpable, encara no s’havia dictat cap sentència, però l’ex-xèrif podria haver d’afrontar una pena d’almenys sis mesos de presó.

A través del seu compte de Twitter, Arpaio va agrair el perdó de Trump i va recordar que havia sigut víctima de la “cacera de bruixes” impulsada pel departament de Justícia sota la presidència de Barack Obama. L’ex-xèrif, però, no era un home aïllat de la polèmica. Mentre ocupava aquest càrrec judicial, va imposar condicions realment dures a la presó que hi havia sota la seva jurisdicció a Maricopa, i també va dedicar-se a perseguir els immigrants indocumentats. De fet, violava reiteradament els drets dels hispans, ja que els detenia per motius racials, sota la sospita infundada que eren ciutadans il·legals. També ell va estar al capdavant de l’anomenat moviment birther, que tenia com a objectiu investigar el certificat de naixement d’Obama. De tota manera, la Casa Blanca, en el comunicat en què anunciava el seu perdó, va qualificar els temps en què Arpaio va exercir de xèrif d’“anys de servei admirable a la nació”, motiu suficient per convertir-lo en “un candidat digne de guanyar-se l’indult presidencial”.

Perdó de caràcter racista

L’indult va aixecar ràpidament dures crítiques de polítics i organitzacions al mateix estat d’Arizona i arreu dels Estats Units, que van considerar-lo “un clar suport” als grups supremacistes blancs. Els congressistes demòcrates van referir-s’hi com una “desgràcia”, a part de titllar-lo d’“indignant i completament inacceptable”. “Aquest perdó és un insult per a tots i sobretot per a la comunitat d’immigrants, que ha patit en mans d’Arpaio, i és també una burla al sistema judicial”, va assegurar Alessandra Soler, directora de la Unió Americana de Llibertats Civils.

El president Trump ja havia advertit de la possibilitat de perdonar l’ex-xèrif en un míting a Phoenix dimarts passat. Tot i així, va apuntar que en aquell moment no volia generar controvèrsia. De fet, el mandatari nord-americà ha sigut durament criticat en les últimes setmanes per la seva lleu condemna als atacs de Charlottesville. Ignorant la reacció ciutadana, però, Trump va lloar Joe Arpaio en una recent piulada en què va sentenciar: “Va mantenir Arizona segura”.