Trump fulmina la fiscal general per haver-se oposat al veto de refugiats i immigrants

El president Donald Trump ha cessat aquesta matinada la fiscal genera l Sally Q.Yates, després que s'oposés al decret que veta l'entrada als Estats Units de refugiats i dels migrants procedents de set països de majoria musulmana. La fiscal general, nomenada per Barack Obama i que exercia el seu càrrec provisionalment fins la designació del seu successor per la nova administració, és l'equivalent a un ministre de Justícia.

En un comunicat, Trump ha dit que Yates havia "traït el Departament de Justícia en negar-se a aplicar una ordre dictada per protegir els ciutadans", quan va anunciar que els advocats del Departament de Justícia no defensarien l'ordre executiva davant el recursos presentats als tribunals per diverses entitats de defensa dels drets humans i dels musulmans.

“Ha arribat l'hora de posar-nos seriosos amb la protecció del nostre país", diu el comunicat de la Casa Blanca, que assegura que l'administració Obama ha estat "feble en matèria fronterera i molt feble en immigració il·legal".

Yates havia de ser rellevada pel conservador Jeff Sessions, l'home escollit per Trump pel càrrec, que està pendent de la confirmació del Senat. Provisionalment ha posat en ell lloc Dana J. Boente, fiscal pel districte Est de Virginia, fins que es confirmi el nomenament. Boente ja ha cancel·lat l'ordre a la fiscal cessada als seus subordinats per no defensar el decret als tribunals.

540x306 Dana Boente, fiscal general provisional. / REUTERS Dana Boente, fiscal general provisional. / REUTERS

Amb el cessament la confirmació al Sessions s'ha convertit en un plebiscit sobre el decret migratori. El Senat es pot pronunciar aquest mateix dimarts.

L'últim precedent que es recorda d'un cessament fulminant d'un fiscal general es remunta a l'anomenada Massacre del Dissabte a la Nit de 1973, quan el president Richard Nixon, acorralat per l'escàndol Watergate, va acomiadar el fiscal i el vice-fiscal que es negaven a rellevar el fiscal especial del cas.

El cessament de la fiscal general és l'últim episodi de tres dies turbulents des que dissabte de matinada Trump va signar el decret migratori, que va crear el caos als aeroports i va afectar passatgers d'arreu del món. La mesura ha portat el segon cap de setmana de protestes de la nova administració.