Trump "no s'ha guanyat l'honor" de parlar a Westminster

Anglaterra no les té totes amb el nou president dels Estats Units, Donald Trump. Si fa uns dies els habitants del Regne Unit ho expressaven amb més d'un milió de signatures en contra de que el magnat visiti el país, ara s'ha pronunciat John Bercow, president de la Cambra dels Comuns. El britànic ha expressat la seva "forta oposició" a que Trump pronuncii un discurs a les cambres dels Comuns i la dels Lords. Dirigir-se a les cambres, ha afirmat, "no és un dret automàtic, és un honor que s'ha de guanyar". El recent veto a l'entrada d'immigrants seria la causa de la negativa de Bercow al discurs que pretén pronunciar aprofitant la visita al país.

"Crec que la nostra oposició al racisme i el sexisme, així com el nostre recolzament a la igualtat davant la llei i la independència judicial, son assumptes extremadament importants", ha justificat. La bancada laborista aplaudeix les paraules del president de la cambra.

Invitació oficial controvertida

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va convidar a Trump a una visita d'Estat al Regne Unit quan tots dos es van reunir recentment a Washington, una decisió que ha provocat crítiques des de l'oposició. Bercow ha recalcat que "tot i que habitualment una invitació a un líder que està de visita per oferir un discurs es faria en nom dels dos presidents (dels Comuns i de la Cambra dels Lords), jo no voldria estendre aquesta invitació al president Trump"

El responsable de la cambra baixa britànica ha afegit que hi ha "nombrosos precedents" al Regne Unit de visites d'Estat en què el mandatari estranger no s'ha dirigit al Parlament. Així i tot, Barack Obama va poder-ho fer l'any 2012. Xi Jinping també figura entre els mandataris que s'han pogut adreçar en un discurs als membres de les dues cambres.

El president Ronald Regan també es va pronunciar davant les autoritats britàniques l'any 1982 quan era president, en un discurs que encara es recorda per declarar la guerra al comunisme.

El líder de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn, va donar la benvinguda al punt de vista de Bercow, que va ser elegit diputat pel Partit Conservador. "Hem de defensar els valors del nostre país. La visita d'Estat de Trump no s'ha de produir", va afirmar Corbyn a Twitter.

