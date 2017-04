Trump, entre la guerra i l’acord a Corea

El vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, va advertir ahir Corea del Nord que no intenti posar a prova la determinació nord-americana. Alhora, però, es va mostrar flexible i va plantejar que l’administració de Donald Trump està disposada a dialogar amb Pyongyang per suavitzar l’escalada de tensió per la cursa nuclear. De viatge oficial a Corea del Sud -aliat de Washington-, Pence va fer una parada a la zona desmilitaritzada que divideix la península coreana per enviar un missatge de força i duresa militar però donant una oportunitat a una sortida diplomàtica i pacífica.

Encara que Corea del Nord va preferir no detonar un dispositiu nuclear i va patir un intent fallit en provar un míssil, la Casa Blanca busca noves fórmules per frenar la cursa nuclear del país, que s’ha convertit en una potència. Trump essencialment té tres opcions per tenir cert èxit: un atac militar, que podria provocar una guerra en tota regla; la pressió sobre la Xina -el valedor del dictador Kim Jong-un- per imposar sancions més dures que persuadeixin Pyongyang a canviar de rumb, i un acord que podria requerir concessions importants, sense cap garantia que Corea del Nord compleixi les seves promeses.

Fins ara Trump ha jugat totes les cartes i ha mostrat tant la determinació com l’ambigüitat, fet que sembla indicar que manté les tres opcions sobre la taula. La pregunta és si amb la seva aparent disposició a considerar la guerra i l’acord n’hi pot haver prou per persuadir la Xina perquè canviï el seu enfocament i faci prou pressió per portar Corea del Nord cap al diàleg.

Durant molt de temps la preferència de la Xina ha sigut obrir un canal de converses i, ara que Trump sembla que confiï extraordinàriament en Pequín, Pence acaba d’apuntar que els Estats Units estan oberts a negociar. L’objectiu principal de Pequín és, precisament, aconseguir el diàleg per evitar un conflicte a les portes de casa seva. La guerra podria provocar la mort d’almenys un milió de persones, d’acord amb algunes estimacions, però també comportaria la devastació de les dues Corees i una frenada al lideratge econòmic xinès.

La Xina, dialogant

En un llenguatge més flexible, però, el titular d’Afers Exteriors xinès, Wang Yi, va insistir la setmana passada en la via del diàleg. “Sempre que es tracta de conversar, la Xina està disposada a donar-hi suport: ja sigui formal o informal, d’una sola via o de doble via, bilaterals, trilaterals o a quatre bandes”, va dir el ministre, que va admetre que fins i tot acceptaria un “bon consell”.

Per la seva banda, el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ja té prou material físsil per a 20 a 25 armes nuclears, i se sospita que el país és capaç de produir prou materials físsils, com plutoni i urani altament enriquit, per a sis o set armes noves a l’any, d’acord amb Siegfried S. Hecker, exdirector del Laboratori Nacional de Los Álamos.

Hecker explica que en cas que Corea del Nord dugués a terme una sisena prova nuclear estaria més a prop de tenir una bomba d’hidrogen o una arma termonuclear de dues etapes. Això suposa disposar de fins a mil vegades més energia que les armes del tipus d’Hiroshima que Kim ha detonat fins ara.

Amb aquest nivell de potència, Hecker va admetre que estaria preocupat per una “catàstrofe nuclear” a la Península, ja sigui com a resultat de “l’escalada de les activitats militars” o per la falta de seguretat al voltant de l’arsenal nuclear nord-coreà. Per això és urgent obrir converses, va insistir, i fer front a l’amenaça immediata al Japó i Corea del Sud, dos aliats dels Estats Units.

Els experts xinesos diuen que la lògica de la diplomàcia ha de ser convincent per a l’administració Trump, fins i tot si Washington manté la política de “pressió màxima” i desplega una flotilla naval liderada pel portaavions Carl Vinson davant de la costa de la península de Corea.

Ahir Corea del Nord va reaccionar a les últimes advertències de la Casa Blanca acusant l’administració Trump de voler guanyar amb “lògica de gàngsters”, alhora que va prometre una “un contraatac dur” a qualsevol amenaça militar. L’ambaixador adjunt de Corea del Nord a les Nacions Unides, Kim In-ryong, va advertir que Pyongyang no es quedarà “quiet com Síria”, en referència al fet que Damasc no ha respost a l’atac nord-americà contra una base militar.