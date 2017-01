Trump s'enriu de la hipòtesi que Rússia va influir en el seu triomf

El president electe dels EUA, Donald Trump, ha menystingut aquest dimarts la feina que estan fent les agències d'intel·ligència del seu país per determinar fins a quin punt Rússia va influir en la campanya electoral nord-americana per assegurar el triomf del magnat novaiorquès.

En un tuit Trump assegura que l'informe que havia de rebre sobre la qüestió s'ha ajornat fins divendres i esclata: "Potser necessiten més temps per inventar-se el cas. Molt estrany!".

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!