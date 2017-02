Trump imposa sancions a l’Iran per l’assaig d’un míssil balístic

El govern dels Estats Units de Donald Trump va imposar ahir sancions econòmiques a “múltiples individus i entitats” de l’Iran com a resposta al seu assaig d’un míssil de mitjà abast. L’anunci va arribar dies després que el president nord-americà i el seu assessor en seguretat nacional, Michael Flynn, “previnguessin” el règim de Teheran.

“El suport continuat de l’Iran al terrorisme i el desenvolupament del seu programa de míssils balístics suposa una amenaça per a la regió, els nostres aliats a tot el món i els Estats Units”, va dir en un comunicat John Smith, el director interí de l’Oficina de Control d’Actius Estrangers del departament del Tresor. En concret, les sancions s’adrecen a 13 individus i 12 entitats relacionats amb el programa de míssils balístics iranià.

Hores abans que es donessin a conèixer les sancions, Trump va dir a través de Twitter que l’Iran estava “jugant amb foc”. I va afegir que els iranians “no aprecien l’amabilitat que va tenir amb ells el president Obama”. Una manera de fer que, amb un “Jo no!”, va deixar clar que no seria la seva.

Trump té el suport d’un grup de senadors -tant demòcrates com republicans- que esperen que les noves sancions pressionin prou els líders iranians perquè aturin “les seves activitats desestabilitzadores, que inclouen el patrocini de grups terroristes i proves amb míssils”.

L’assaig per part de l’Iran d’un míssil de mitjà abast -que va explotar després de recórrer uns 1.000 quilòmetres- va ser el detonant de les sancions nord-americanes i de les noves tensions entre Washington i Teheran. Però la Casa Blanca també va fer saber el seu enuig per l’atac a un vaixell de l’Aràbia Saudita per part d’hutis xiïtes, els rebels iemenites que tenen el suport del govern iranià.

El govern de Teheran assegura que no necessita “el permís de cap país” per defensar-se i que la prova del míssil no viola l’acord sobre el programa nuclear firmat amb les grans potències. El pacte prohibeix als iranians fer proves de míssils aptes per disparar caps nuclears. “Els dies de fer els ulls grossos a les accions hostils i bel·ligerants de l’Iran s’han acabat”, va subratllar en un comunicat Flynn. El missatge marca una nova política dels EUA més agressiva amb l’Iran, que ahir a la nit va anunciar “mesures recíproques”.

Sancions contra Rússia

Tot i alguns canvis en la política exterior que l’acosten al seu antecessor, Trump continua atacant el llegat de Barack Obama. El mandatari va firmar ahir dos decrets per revisar la reforma financera d’Obama amb l’objectiu de reduir les regulacions que es van aplicar en aquest sector després de la crisi econòmica del 2009. Els canvis en política exterior afecten la seva estratègia en el conflicte entre Palestina i Israel -amb una crítica lleu als assentaments- i la seva relació amb Rússia.

La seva ambaixadora a les Nacions Unides, Nikki Haley, va assegurar que les sancions contra Moscou per l’annexió de Crimea seguiran fins que el Kremlin torni la península a Ucraïna. “Volem millorar les nostres relacions amb Rússia, però la greu situació a l’est d’Ucraïna exigeix una clara i forta condemna de les accions russes”, va dir.

La Casa Blanca avisa Israel que les colònies no són útils per a la pau

Dijous el govern de Donald Trump va criticar Israel de manera suau per la seva política de construcció d’assentaments jueus en territori palestí. I va avisar que tot i que no creu que les colònies siguin un impediment per a la pau, poden “no ser útils” per aconseguir-la. El canvi de posició sobre el conflicte entre Israel i Palestina arriba després que Tel Aviv anunciés que autoritzava la construcció de 3.000 noves cases als assentaments de Cisjordània. De fet, des que Trump és president el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha donat llum verda a 6.000 habitatges més.