Trump, incapaç d’unir el seu partit contra l’Obamacare

L’autor del llibre bestseller L’art de la negociació va topar ahir amb la paràlisi política de Washington. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut incapaç d’unir el seu partit, el republicà, per aconseguir derogar la reforma sanitària del seu antecessor, Barack Obama, coneguda com a Obamacare, i substituir-la per una nova llei més conservadora. Les negociacions seguiran els pròxims dies i setmanes.

Trump va intentar in extremis i sense èxit obtenir una majoria de vots dels legisladors de la cambra baixa a favor del seu pla. Però els republicans ultradretans es van negar a donar-hi el seu suport, ja que consideren que la proposta del president -ideada pel líder republicà d’aquesta cambra, Paul Ryan- es queda curta a l’hora d’erradicar les regulacions i les obligacions en el sistema sanitari Obamacare. Els líders republicans, que volien derogar aquesta llei el dia que es complien set anys de la seva promulgació, ho tornaran a intentar avui.

Els membres de l’ala ultradretana del Partit Republicà, que són una trentena de legisladors i formen part del grup parlamentari Freedom Caucus, es van reunir al matí amb el president a la Casa Blanca per explicar les seves demandes. En la trobada, Trump els va fer concessions, com eliminar el mínim de prestacions que una companyia d’assegurances ha d’oferir als seus clients, però amb això no en va tenir prou per guanyar el seu suport. El grup, que està format per molts republicans que van guanyar l’escó amb l’auge de l’ultraconservador Tea Party, vol també que es deroguin les dues disposicions més populars de l’Obamacare que Trump va prometre mantenir: la prohibició a les companyies de negar cobertura a persones amb problemes mèdics previs i la possibilitat que les famílies puguin mantenir els seus fills a la seva assegurança fins als 26 anys.

Un procés difícil al Senat

Si Trump i els líders republicans de la cambra baixa accepten aquestes demandes, corren el risc de perdre el suport de l’ala moderada del partit. Tots els demòcrates ja han dit que hi votaran en contra i, per tant, per obtenir la majoria de 215 vots Trump només es pot permetre que 22 congressistes republicans optin per un no a la llei.

A més, els canvis que demanen els ultraconservadors molt probablement no seran acceptats pel Senat. Els republicans només tenen una majoria de 52 vots a la cambra alta, i alguns republicans moderats ja han començat a advertir que serà molt difícil aprovar algunes de les posicions dels legisladors republicans de la cambra baixa. Tant Ryan com la Casa Blanca o el líder del Senat, Mitch McConnell, han afirmat que els republicans podrien patir una derrota severa en les pròximes eleccions legislatives si no deroguen l’Obamacare en els pròxims dos anys de legislatura.

“Doneu suport al nostre pla. Serà fabulós”, va dir Trump en un breu vídeo publicat a Twitter. A més, va instar els seus seguidors a trucar als seus representants polítics perquè hi votin a favor.

Paral·lelament, l’expresident Barack Obama va defensar per primer cop un dels pilars del seu llegat en un comunicat. “Gràcies [a l’Obamacare] un 90% dels nord-americans tenen assegurança mèdica, el percentatge més alt de la nostra història”, va subratllar, tot i que va admetre que cal millorar la llei per reduir el cost de la sanitat.