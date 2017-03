Trump insta el Congrés a investigar Obama

El president Donald Trump vol que el Congrés dels Estats Units investigui si el govern del seu antecessor Barack Obama va abusar de la seva autoritat durant la campanya presidencial. Aquesta demanda, feta a través d’un comunicat de la Casa Blanca, va arribar l’endemà que acusés Obama, des de Twitter i sense proves, d’ordenar la gravació de les seves trucades a la seva seu electoral, a la Torre Trump de Nova York.

Els seus tuits han provocat una nova tempesta política enmig del ressorgiment de l’escàndol de l’espionatge rus que ha deixat el seu govern altre cop contre les cordes. Trump -molest amb el seu fiscal general, Jeff Sessions, perquè va ocultar al Senat la seva trobada amb l’ambaixador de Rússia a Washington, Serguei Kisliak- ha aconseguit, amb l’afirmació explosiva contra Obama, desviar una vegada més l’atenció dels mitjans als problemes del seu govern. De la mateixa manera que la seva estrident primera roda de premsa va tapar la dimissió del seu conseller en Seguretat Nacional, Michael Flynn, per haver mentit sobre els seus contactes amb Kisliak.

Obama nega les acusacions

Trump va comparar les presumptes tàctiques d’Obama amb l’escàndol Watergate, que va causar la dimissió de Richard Nixon, i el maccarthisme, en al·lusió a la caça de bruixes per motius ideològics que va dur a terme el senador Josep McCarthy als anys 50. Obama, a través del seu portaveu, va negar de seguida i de manera contundent les greus acusacions. “Ni el president Obama ni cap càrrec de la Casa Blanca han ordenat mai vigilar cap ciutadà americà”, va subratllar.

L’origen de l’acusació de Trump, segons alguns mitjans, és una notícia d’un locutor de ràdio conservador, Mark Levin, recollida pel mitjà ultradretà Breitbart News -la pàgina web que va dirigir el seu principal assessor, Stephen Bannon-. En aquesta informació s’assegura, sense aportar proves, que Obama hauria utilitzat tàctiques pròpies d’un estat policial per vigilar la campanya de Trump. I que ara intenta “un cop d’estat” contra el seu govern.

L’última acusació del president republicà se suma a una llista, cada cop més llarga, de declaracions sense fonament. Per exemple, durant anys va tuitejar que Obama no havia nascut als Estats Units, i més recentment va escriure per justificar la seva derrota en vots que tres milions d’immigrants sense papers van votar la seva rival, Hillary Clinton.

Demanen més explicacions

Legisladors demòcrates i alguns de republicans van exigir a Trump que doni més detalls i aporti proves de la seva polèmica denúncia. El líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va dir que l’acusació contra Obama afecta “la dignitat de la presidència” i que si realment l’FBI o els serveis secrets van punxar el seu telèfon “és encara pitjor”. “Això vol dir que un jutge federal, elegit de manera independent, va trobar prou proves que el president o algú del seu equip han incomplert la llei”. Per la seva banda, el senador republicà de Nebraska va demanar més informació, ja que el país està enmig “d’una corrosiva crisi de confiança en les institucions”. I l’exdirector de l’Agència Nacional d’Intel·ligència James Clapper va negar que es punxessin els telèfons de Trump durant la campanya.