Trump afirma que l'antisemitisme és un fenomen "horrible" i "dolorós"

El president dels EUA, Donald Trump, ha afirmat aquest dimarts que l'antisemitisme és una cosa "horrible" que "ha de cessar", quan ha condemnat les recents amenaces contra centres jueus de tot el país.

"L'antisemitisme és horrible. I pararà i ha de parar", ha dit Trump en declaracions a la cadena NBC després de recórrer el Museu d'Història i Cultura Afroamericana, inaugurat al setembre passat.

Trump calls anti-Semitic threats “a very sad reminder of the work that still must be done to root out hate” https://t.co/mZjflTBVQc — NBC News (@NBCNews) February 21, 2017

En acabar la seva visita al museu, Trump ha ofert una breu compareixença davant la premsa en què ha assegurat que les amenaces contra centres jueus de tot el país són "doloroses" i un recordatori de tota la feina pendent per a "eradicar l'odi".

D'acord amb la JCC Association of North America, un total de 11 centres jueus van rebre dilluns amenaces de bomba per telèfon, totes falses.

Des del passat 9 de gener, el nombre d'incidents similars ascendeix en total a 69 en 54 centres jueus de 27 estats dels EUA i d'una província canadenca, segons aquesta organització.

Trump ha rebut crítiques per no haver condemnat de manera explícita l'antisemitisme en diverses compareixences públiques, com quan la setmana passada va evitar fer-ho en una conferència de premsa malgrat declarar-se la persona "menys antisemita" dels EUA.

A més, en un comunicat difós al gener sobre l'Holocaust nazi, Trump no va fer cap referència als jueus ni a l'antisemitisme.

Després de les denúncies sobre les amenaces sofertes pels centres jueus, la filla gran de Trump, Ivanka, va fer una crida a respectar el "principi de la tolerància religiosa" en un missatge al seu compte oficial de Twitter.

Ivanka es va convertir al judaisme abans de casar-se amb Jared Kushner, jueu practicant, nét de supervivents de l'Holocaust i qui ara ocupa el càrrec d'assessor de Trump.

America is a nation built on the principle of religious tolerance. We must protect our houses of worship & religious centers. #JCC — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 20, 2017

Abans de les paraules de Trump aquest dimarts, l'excandidata demòcrata a la Casa Blanca Hillary Clinton havia instat a Twitter a tot el món, "començant amb @POTUS (acrònim del president)", a denunciar les "preocupants" amenaces sofertes pels centres jueus.