Trump llança 59 míssils contra el règim sirià

Donald Trump ha llançat aquesta matinada (4.40 hora siriana) el primer atac dels EUA contra el règim de Bashar al-Assad, en resposta a l' atac químic d'aquest dimarts a Jan Xeijun. La base aèria de Shayrat, a Homs, des d'on van sortir els avions que van perpetrar l'atac químic està totalment destruïda, segons informen alguns mitjans, que també confirmen la mort de cinc oficials del règim sirià. La brutal pluja tòxica caiguda sobre Jan Xeijun aquest dimarts ha fet canviar de posicions a Donald Trump, que fins el moment no veia prioritari l'enderrocament de Bashar al-Assad. Els 59 míssils Tomahawk són una advertència.

En una compareixença davant dels mitjans després d'ordenar l'atac, Trump demanava a "totes les nacions civilitzades a unir-se a nosaltres (EUA) per acabar amb la massacre i el bany de sang a Síria i també per acabar amb el terrorisme de tota mena."

Per la seva banda, el secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson va aclarir que les forces russes van ser notificades amb antelació de l'atac, tot i que no hi va haver contacte directe amb el Kremlin. Tillerson també va assegurar que es van prendre totes les mesures per evitar baixes civils.

Israel i l'Aràbia Saudita ja han donat mostres de suport a l'atac, mentre que el Senat nord-americà està dividit.