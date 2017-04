Trump manté la ﬁdelitat dels seus votants tot i la seva impopularitat

La polarització política i social ja fa anys que divideix els nord-americans. Els Estats Units són cada vegada més dos països: un d’urbà, progressista i amb una demografia diversa, i un altre de rural, conservador i amb una majoria blanca. Aquest últim, des de les eleccions presidencials del novembre passat, s’ha guanyat el sobrenom d’el país de Trump, perquè és on es concentren els votants del president nord-americà. Els primers mesos de la presidència de Donald Trump tenen dues lectures i són contradictòries. Mentre els seus seguidors es mantenen fidels al trumpisme -una barreja ideològica de nacionalisme econòmic, fronteres tancades i política exterior centrada en els propis interessos nord-americans-, la seva impopularitat s’intensifica entre els que no el van votar i els que ho van fer amb el nas tapat.

La seva popularitat és una de les més baixes a l’inici del mandat d’un president de la història del país. Només un 41% dels nord-americans aproven la seva gestió, segons la mitjana d’enquestes de la web RealClearPolitics. Però un sondeig de la Universitat Penn State de Pennsilvània revela que un 97% dels seus electors el tornarien a votar.

Mostres de desencant

Tanmateix, les mostres de desencant entre els seus partidaris han proliferat tant en els mitjans de comunicació com en les xarxes socials. Molt poc després de la seva sorprenent victòria, es va crear un compte a Twitter, Trump Regrets, que recull comentaris de persones que asseguren que estan penedides d’haver votat pel magnat de la immobiliària novaiorquès i que estan preocupades per la seva manera de liderar o per algunes de les seves accions executives.

El cas més sonat, segurament, és el de Helen Beristain. Aquesta votant de Trump ha vist com la mà dura del president en immigració ha provocat la pròxima deportació del seu marit. “Tant de bo no hagués votat per ell, ho vaig fer per l’economia. Calia un canvi”, va afirmar al diari local South Bend Tribune. Els mitjans nacionals van esbombar de seguida la seva història. El seu marit i pare dels seus tres fills nascuts als Estats Units, Roberto Beristain, ja la va avisar, durant la campanya electoral, que Trump, llavors candidat republicà, “volia desfer-se dels mexicans”. Però ella li va dir que el multimilionari només faria fora del país els “ bad hombres ” [homes dolents], una expressió que va utilitzar Trump per descriure la seva proposta migratòria. Tot i així, Beristain, un empresari d’èxit indocumentat que no ha comès mai cap crim, serà expulsat del país.

Molts votants de Trump no es van prendre seriosament la seva retòrica incendiària i ara n’estan penedits. D’altres, en canvi, sí que ho van fer i estan decebuts perquè consideren que el president no fa prou per complir el que va prometre. Tot i així, una gran majoria dels seus partidaris estan satisfets i molts dels que estan decebuts encara no veuen cap motiu per retirar-li el suport. Creuen que encara és massa aviat per jutjar-lo.

“Estàs fent una feina meravellosa [president Trump]. Segueix així”, escriu un dels votants del republicà que va respondre a l’enquesta de la Universitat de Penn State. Només un 7% van ser crítics i li demanaven, per exemple, que escrivís menys al seu Twitter personal.

Derrota legislativa

Trump, però, continua tuitejant a tort i a dret. Ho fa per impulsar la seva agenda, per controlar el missatge, per atacar els seus oponents i per defensar-se de les crítiques. “Qualsevol [especialment els mitjans de notícies falses] que pensi que la derogació de l’Obamacare [la reforma sanitària aprovada sota la presidència de Barack Obama] i la seva alternativa són mortes no coneix l’amor i la força del Partit R [Republicà]!”, va tuitejar ahir Trump, que va jugar a golf amb diversos legisladors conservadors per parlar sobre reiniciar les negociacions per a una nova llei sanitària. El líder americà està notant la decepció entre els seus partidaris per la derrota legislativa que va patir en aquest àmbit fa 10 dies.

Trump va mostrar la seva incapacitat d’unir el seu partit per aconseguir una nova reforma sanitària que hauria eliminat important parts de la del seu antecessor. Un grup de republicans ultradretans i un altre de moderats van evitar la seva aprovació. Ara aquests legisladors amenacen de fer descarrilar el seu nou gran objectiu: un canvi del sistema fiscal del país per rebaixar els impostos.

Un sondeig de la Universitat de Quinnipiac revelava aquesta setmana passada un desgast de lideratge de Trump entre els seus votants. Un 81% dels republicans aproven la seva gestió comparat amb el 91% que ho feien fa dues setmanes. També ha perdut suport entre els electors homes i blancs, dos dels grups que van ser clau per a la seva victòria.

El desencant entre els seus partidaris encara no preocupa a la Casa Blanca. Les xifres no són alarmants. Però sí que són significatives si es té en compte que Trump només fa 73 dies que és al poder.

Flynn va cobrar de tres empreses russes

Michael Flynn, l’efímer assessor de seguretat de Donald Trump, no va informar la Casa Blanca dels ingressos que va rebre de tres companyies relacionades amb Rússia. El govern nord-americà va difondre durant el cap de setmana les declaracions financeres obligatòries de desenes dels seus alts càrrecs, entre els quals la de Flynn, que va lliurar el seu informe l’11 de febrer, dos dies abans d’abandonar el càrrec en admetre que havia mentit sobre la seva relació amb l’ambaixador rus a Washington. L’exassessor declara ingressos relatius al 2015 per un discurs en un acte de la companyia estatal de televisió russa Russia Today, per participar en un acte als Estats Units vinculat a l’aerolínia russa Volga-Dnepr Airlines i per assistir a un altre acte a Moscou de la companyia russa de seguretat a internet Kaspersky. Flynn està al centre de la controvèrsia sobre els possibles llaços entre l’exitosa campanya presidencial de Trump i el Kremlin, una qüestió sota investigacions de l’FBI i dos comitès del Congrés. El president ha animat els investigadors a concedir a Flynn la immunitat que demana a canvi d’explicacions.