Trump ataca els "falsos" mitjans per reivindicar la seva política exterior

El president nord-americà, Donald Trump, ha atacat aquest dilluns a Twitter els "mitjans falsos" i ha reivindicat la seva política exterior enfront de la del seu predecessor, el demòcrata Barack Obama.

"Els Mitjans Falsos (no els Mitjans Reals) han empitjorat des de les eleccions. Totes les històries estan esbiaixades. Hem de enfrontar-los a la veritat", ha assegurat Trump a la seva xarxa social preferida, a través de la qual ha fet anuncis, crítiques i retrets cap als seus adversaris.

The Fake Media (not Real Media) has gotten even worse since the election. Every story is badly slanted. We have to hold them to the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 d’abril de 2017

En un altre dels seus missatges matinals, Trump ha citat el programa de televisió conservador Fox & Friends perquè és "totalment veritat" quan diuen que els primers 90 dies de la seva presidència "han exposat els errors totals dels últims vuit anys en política exterior".

"The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 d’abril de 2017

Trump, que ha passat un altre cap de setmana al seu complex turístic de Florida, està rebent suports per les seves decisions de bombardejar Síria o per llançar la bomba més potent de l'arsenal nord-americà sobre una xarxa de túnels de l'Estat Islàmic (EI) a l'Afganistan.

Fa dues setmanes Trump va decidir respondre a l'ús d'armes químiques a Síria, que Washington atribueix al règim de Baixar al-Assad, amb el llançament de míssils contra una base àrea siriana, cosa que va ser recolzat per legisladors republicans i demòcrates.

La imprevisible doctrina Trump

La setmana passada el Pentàgon va decidir llançar la major bomba no nuclear nord-americana contra jihadistes de l'EI en una remota regió muntanyosa de l'est de l'Afganistan, el que va ser considerat pel govern de Trump com una mostra de força i un missatge a altres adversaris com Corea del nord.

Així mateix, el vicepresident nord-americà, Mike Pence, ha dit avui a Corea del Sud que s'ha acabat l'anomenada "paciència estratègica" amb Corea del Nord, adoptada per Obama com a mitjà per persuadir el règim de Pyongyang a que torni a la taula de negociacions per el seu programa nuclear.