Trump ja té nou assessor de seguretat nacional

El president dels Estats Units, Donald Trump, ja té substitut per Michael Flynn, el seu exassessor de seguretat nacional que va haver de dimitir, quan no duia ni un mes al càrrec, per haver mentit sobre unes converses amb l'ambaixador rus als EUA. L'escollit per ocupar el lloc de Flynn és el tinent general retirat H.R. McMaster, que va servir a l'Iraq i a l'Afganistan i de qui el president ha dit que és "un home de gran talent i experiència".

Trump havia oferit el càrrec divendres passat al vicealmirall Robert Harward, que va rebutjar l'oferta, oficialment per "motius personals" però segons dirigents republicans perquè va veure que no podria formar el seu propi equip , tal com havia demanat, i que no estaven clares les línies de comandament.

Trump ha fet l'anunci del nou nomenament en una intervenció sorpresa des de la seva residència a Mar-a-Lago, a Florida, on ha comparegut acompanyat de McMaster. L'exgeneral era un dels favorits pel càrrec després del rebuig de Harward.