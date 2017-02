Trump engega un pla per accelerar deportacions massives

Donald Trump torna a envestir la política migratòria dels Estats Units. Després del vet migratori contra els ciutadans de set països de majoria musulmana, que la justícia va tombar, ara és l'hora de complir les promeses que va fer en campanya sobre l'expulsió dels sense papers. El seu govern ha detallat aquest dimarts noves directrius de control migratori, que inclouen accelerar el procés de deportació dels sense papers i contractar 15.000 nous agents.

"L'augment de la immigració il·legal a la frontera sud sobrepassa les agències i els recursos federals i ha creat una significativa vulnerabilitat en la seguretat nacional dels Estats Units", diuen les directrius, signades pel secretari de Seguretat Nacional John Kelly.

Les noves mesures amplien els marges que permeten l'expulsió immediata: abans només es deportaven per aquest mètode els sense papers que portaven menys de dues setmanes al país i que es trobaven a menys de 160 quilòmetres de la frontera. Ara tot això s'aboleix i es permet expulsar a aquells que portin menys de tres anys al país, on sigui que es trobin de tot el territori nord-americà.

Segons les noves polítiques no només es perseguiran als sense papers que tenen càrrecs criminals violents, sinó també als que han "abusat" dels beneficis públics o que "a judici d'un agent d'immigració, puguin suposar un risc per la seguretat pública i la seguretat nacional".

Això suposa un notable canvi respecte les directrius marcades per l'administració de Barack Obama, que no permetia que es duguessin a terme deportacions en base a violacions menors de la llei, com pot ser conduir sense carnet.

Les directrius del govern de Trump també donen major capacitat legal als agents migratoris federals i permetràn als agents estatals o locals sumar-se a aquestes tasques de control migratori.

Amb tot, els anomenats "dreamers", sense papers que van arribar al país quan eren menors i van ser escolaritzats, queden exclosos de les mesures.