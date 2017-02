Trump acusa la premsa d’impedir l’acord amb Putin

Un combatiu Donald Trump va buscar ahir recuperar el control de la narració de la seva presidència amb una extensa roda de premsa de més d’una hora. Després d’una setmana de múltiples informacions als mitjans de comunicació sobre una Casa Blanca en crisi, va assegurar que tot eren “notícies falses” i que el seu govern funciona “com una màquina ben greixada”. “Soc aquí per explicar el meu missatge directament a la gent”, va dir, i va tornar a atacar uns mitjans que considera “deshonestos” i “fora de control” perquè ignoren els “increïbles avenços” que ha fet des que va arribar al poder.

El president nord-americà va denunciar que una cobertura “horrible” de la premsa “fa molt més difícil arribar a un acord” amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin: “És una llàstima, perquè si aconseguíssim portar-nos bé amb Rússia [...] seria una cosa positiva”.

En les seves declaracions no hi va haver cap autocrítica, malgrat que es produeixen enmig de diverses filtracions que han provocat la primera dimissió del seu jove govern -el seu assessor en seguretat nacional, l’exgeneral Michael Flynn-. El Washington Post va revelar la setmana passada que Flynn havia mentit sobre els seus contactes amb Moscou durant el període de transició de poder entre Barack Obama i Donald Trump. I el New York Times va citar fonts del govern quan va explicar dimarts que diversos assessors de l’ara president van contactar amb l’espionatge rus durant la campanya presidencial.

Contactes amb espies russos

Trump va negar contundentment aquesta notícia, que va qualificar de “falsa”, i va subratllar que ell no té “res” a Rússia, ni “acords” ni “préstecs” ni “propietats”. “Podeu dir el que vulgueu sobre Rússia, són informacions falses inventades per compensar la derrota dels demòcrates [en les eleccions presidencials del novembre]”, va concloure.

Trump, una exestrella d’un reality show i magnat de la immobiliària, va convertir la seva primera roda de premsa en solitari del seu mandat en una defensa acèrrima de la seva gestió. La seva trobada amb periodistes no estava prevista. De fet, es va organitzar de manera precipitada després que el seu nominat a secretari de Treball, el multimilionari Andrew Puzder, retirés el dia anterior la seva candidatura. Alguns senadors republicans, membres del partit del president, li van negar el seu suport i, per tant, la seva confirmació es va fer impossible.

Trump va informar que el substitut de Puzder és Alexander Acosta, que si obté l’aprovació del Senat es convertirà en el primer hispà del seu govern. Després d’una breu descripció del seu nominat -un advocat, especialitzat en relacions laborals nascut a Miami-, va parlar del seu gairebé primer mes de govern. Va negar que el seu govern estigui en crisi tot i la dimissió de Flynn, la retirada de Puzder, les diverses filtracions sobre les divisions que hi ha entre els membres del seu equip o el bloqueig de la justícia al seu veto a immigrants de set països de majoria musulmana i refugiats.

Nou decret migratori i el mur

Sobre aquest punt, el mandatari va avançar que signarà un nou decret a principis de la setmana que ve que prohibirà l’entrada d’alguns immigrants. Tot i que no va donar detalls, va assegurar que aquesta ordre executiva s’està adaptant per dissipar els recels dels jutges i que servirà “per protegir el país d’una manera àmplia”. Trump va insistir que el seu primer decret hauria funcionat bé -tot i el caos i les protestes que va provocar als aeroports-. “La posada en marxa del veto va ser molt bona, però vam tenir una mala decisió judicial”, va lamentar.

D’altra banda, va reiterar la seva intenció de construir “un gran mur” a la frontera amb Mèxic que no serà “una broma com l’actual” i va dir que s’involucrarà personalment per “reduir-ne el cost”. Les últimes estimacions el situen per sobre dels 21.600 milions de dòlars. Pel que fa al programa del seu antecessor per regularitzar temporalment indocumentats que van arribar de petits als EUA, va afirmar que és un tema difícil però que ho tracta “amb el cor”.

Trump té previst un míting electoral aquest dissabte, tot i que falta més d’un any i mig per a les eleccions legislatives. La seva presidència la vol explicar en primera persona.