Trump, als manifestants de la Marxa de les Dones: "Per què no vau votar?"

Clam global contra Trump? Trump a l'atac. El president dels Estats Units ha respost als milions de persones que aquest dissabte van omplir els carrers de diverses ciutats del país per exigir igualtat i respecte per a les dones. Com és habitual en ell i fent ús de Twitter, el nou inquilí de la Casa Blanca s'ha qüestionat l'oportunisme de les protestes: "He vist les manifestacions d'ahir, però em pensava que acabàvem de tenir unes eleccions! Per què no va votar, aquesta gent? Els famosos fan mal a la causa".

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de gener de 2017

No obstant això, en un to més conciliador i en missatges posteriors, ha valorat que les "protestes pacífiques són el distintiu de la nostra democràcia". Tot i que no sempre hi estic d'acord, reconec el dret de la gent a expressar els seus punts de vista".

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de gener de 2017

Trump, que havia acusat els mitjans de comunicació de mentir sobre la xifra d'assistents a la seva investidura, s'ha mostrat satisfet pel gran seguiment televisiu: "Uau, acaben de sortir les audiències televisives: la inauguració la van veure 31 milions d'espectadors, 11 milions més que el bon índex de fa quatre anys [la segona investidura d'Obama]".

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de gener de 2017

El republicà havia dit que els periodistes estan "entre els éssers humans més deshonestos de la terra" i ha assegurat que la multitud que hi havia a la presa de possessió "semblava" que fos entre 1 i 1,5 milions de persones. Segons Trump, els mitjans van mostrar fotografies d'un "terreny on pràcticament no hi havia ningú". Les autoritats de Washington han estimat que a l'acte hi havia unes 800.000 persones.

Les xarxes socials es van fer ressò de la comparació entre l'assistència a la investidura de Trump i la històrica xifra d'1,8 milions de persones que van acudir a la primera presa de possessió de l'expresident Barack Obama l'any 2009. Això no ha agradat al nou portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, que ha denunciat que "alguns membres" dels mitjans de comunicació van donar " notícies falses" durant la presa de possessió de Trump.

Una marea de dones es manifesten contra les polítiques de TrumpSpicer ha advertit que " n'hauran de retre comptes" i ha assegurat que "mentre el país observava una transició pacífica de poder", certs membres dels mitjans de comunicació van donar "informació falsa". De fet, ha arribat a afirmar que no hi ha hagut mai tanta gent concentrada per una investidura. No obstant això, el cap de premsa del president republicà ha admès que "ningú té xifres sobre la quantitat de gent" que hi va assistir.

La "guerra" declarada als mitjans de comunicació contrasta amb la voluntat mostrada a " fer les paus amb els serveis d'intel·ligència" escollint com a primera visita del seu mandat els quarters generals de la CIA, a Virgínia. La relació de Trump amb el cos d'espionatge del país ha estat bastant tensa en les últimes setmanes, sobretot per les reticències del republicà a acceptar les proves de la CIA i l'FBI sobre la campanya de ciberatacs orquestrada per Rússia amb l'objectiu d'ajudar-lo a guanyar les eleccions. Finalment, l'11 de gener Trump va reconèixer que els russos eren al darrere el pirateig.

A la seu de la CIA, Trump ha mostrat el seu suport incondicional als agents. "Els estimo. Els respecto", ha dit en un gest que suposa un canvi total a la postura que mantenia fins ara.