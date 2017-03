Trump presenta el seu primer pressupost amb el focus posat en més seguretat

Més seguretat i menys medi-ambient. Els detalls del primer pla pressupostari del govern de Donald Trump es donaran a conèixer avui des de la Casa Blanca, però les prioritats de l'Administració republicana han quedat clares des de fa mesos. El projecte de Trump compliria les promeses de la campanya basades en el lema "Amèrica primer" i deixaria fora gran part dels recursos destinats a l'ajut exterior i la diplomàcia. A més, el pla de Trump per a l'exercici del proper 2018 - que comença l'1 d'octubre d'aquest any- serviria per esborrar qualsevol "marca Obama" com ara els esforços en política mediambiental o salut, segons informa el New York Times.

El primer pressupost del president Trump serà presentat avui davant del Congrés i també inclourà probablement alguna partida per la construcció del mur amb Mèxic, una de les determinacions més controvertides del republicà.

El projecte té poques possibilitats d'aprovació, en especial per l'augment del 10% en defensa i la retallada històrica prevista en la funció pública. D'altres mesures, com les rebaixes en ajudes a l'agricultura, causen ja el malestar entre els propis congressistes republicans, que han començat a mostrar-se en desacord amb les grans línies del projecte. Comença doncs una llarga batalla al Congrés.