Trump: una presidència amb el peu a l’accelerador

Ordena els primers passos per revocar l’Obamacare

Donald Trump va atacar un dels pilars més importants del llegat d’Obama en el seu primer dia a la Casa Blanca. El mandatari va firmar un decret per començar el procés per desmantellar la reforma sanitària coneguda com a Obamacare. La seva revocació és una de les grans promeses electorals no només de Trump sinó també dels republicans.

El president nord-americà, però, no pot derogar la llei sanitària, i necessitarà l’ajuda dels legisladors del seu partit per aconseguir-ho. A més, també ha promès que substituirà la polèmica legislació per un nou pla del qual encara no ha concretat els detalls. Amb el decret, Trump va ordenar a les institucions i agències federals que “prenguin totes les accions d’acord amb la llei per minimitzar la càrrega econòmica i regulatòria” de l’Obamacare -que té el nom oficial de llei d’atenció sanitària assequible, d’acord amb el text de la decisió distribuït per la Casa Blanca-. L’objectiu, afegeix l’ordre executiva, és “crear un mercat d’assegurances de salut més lliure i més obert”. Els demòcrates, per la seva banda, han advertit que la derogació de la llei deixarà sense assegurança més de 20 milions de persones.

Impulsa una política comercial proteccionista

Durant la campanya electoral, Trump va prometre canviar les polítiques comercials dels Estats Units que, segons ell, perjudicaven els treballadors industrials. I el dia de la inauguració de la seva presidència va dir que a partir d’ara la regla que regirà el govern és “comprar productes nord-americans i contractar treballadors nord-americans”. De moment, va cancel·lar amb un decret l’acord comercial amb països del Pacífic que el seu antecessor, Barack Obama, havia aconseguit firmar per contrarestar la influència de la Xina a la regió -tot i que mai va ser ratificat pel Congrés.

D’altra banda, vol renegociar el Tractat de Lliure Comerç Nord-americà (NAFTA, en les seves sigles en anglès). Tot i així, el seu discurs dur contra Mèxic -de qui ha dit que pagarà el mur fronterer que vol construir a la frontera entre els dos països- ha deixat enlaire les negociacions. El Canadà, l’altre país signant de l’acord, ja ha dit que potser optarà per idear un pacte bilateral amb els EUA. D’altra banda, Trump ha amenaçat d’imposar aranzels a productes d’empreses nord-americanes manufacturats a l’estranger.

Inicia la desregulació del mercat financer

Els últims dos decrets firmats per Trump, divendres passat, busquen iniciar el procés de revocació de la llei Dodd-Frank, la reforma financera que va impulsar el govern de Barack Obama després de la crisi del 2008. La legislació va augmentar la regulació i la supervisió de les grans entitats bancàries per evitar un altre col·lapse del sistema financer. L’actual president nord-americà, però, creu que aquesta llei -un dels aspectes més rellevants del llegat d’Obama-és “desastrosa” perquè “està reduint la disponibilitat de crèdit”. “Tinc amics amb bones empreses que no poden demanar diners prestats a causa d’aquestes normes”, va afegir en la presentació de les dues ordres executives.

Així, Trump va firmar un decret que suposa el primer pas per desregular el mercat financer, i un altre que elimina una norma que exigia als inversors operar basant-se en el millor interès dels seus clients quan els assessorin sobre els seus plans de jubilació.

Donald Trump no ha perdut ni un segon per aconseguir el desmantellament del llegat de Barack Obama i imposar la seva agenda d’“Amèrica primer” a cop de decret

Decreta un veto migratori i un mur fronterer a Mèxic

Tant el decret per prohibir l’entrada al país de refugiats i immigrants de set països de majoria musulmana com el que ordena la construcció d’un mur a la frontera amb Mèxic han sigut les accions executives més polèmiques de Trump. El primer li ha comportat un gran revés judicial -que ha suposat la suspensió de la mesura- mentre que l’altra mesura ha provocat una crisi diplomàtica amb el seu veí, i aliat, del sud.

Trump s’ha mogut en els seus primers dies de govern a un ritme “trepidant” i “furiós”, escriu Julian Zelizer a la seva columna de la web de la CNN. “El seu veto migratori ha despertat molta gent als EUA i a tot el món sobre el que està en joc amb aquesta presidència”, assegura.

Les seves promeses electorals sobre immigració van ser claus per guanyar, primer, la candidatura republicana a la presidència. El seu programa era controvertit i, per a molts crítics, antiimmigració i xenòfob. Trump ha moderat algunes parts del seu discurs. Tot i que manté la seva promesa de construir el mur, ha dit que, de moment, només deportarà els immigrants indocumentats que hagin comès un crim.

Aparca la lluita contra el canvi climàtic

La nova pàgina web de la Casa Blanca va eliminar tota la informació sobre la lluita contra el canvi climàtic que s’hi explicava durant la presidència de Barack Obama. Un gest simbòlic que revela que per a Trump aquesta batalla no és una prioritat. De fet, durant la seva primera setmana al Despatx Oval va signar dos decrets molt criticats per les organitzacions mediambientals. El primer permet la construcció de dos polèmics oleoductes: el Keystone XL i Dakota Acces. I l’altre ordena la reducció de regulacions ambientals que afectaven tant les companyies energètiques com les automobilístiques. Per exemple, retallarà el temps de les avaluacions d’impacte ambiental de projectes d’infraestructura prioritaris, com rutes i ponts.

Aquestes regulacions, va dir Trump, “estaven fora de control”. El republicà, però, encara no s’ha pronunciat sobre les seves promeses electorals de treure els EUA de l’acord internacional sobre el canvi climàtic de París i eliminar les regulacions energètiques que obliguen les empreses a reduir les emissions contaminants.