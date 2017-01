Trump s'estrena al despatx Oval amb un decret per acabar amb l'Obamacare

Donald Trump ha signat la seva primera ordre executiva com al 45 president dels Estats Units i ho fa donant instruccions per començar a desmuntar la reforma sanitària impulsada pel seu predecessor, Barack Obama. Coneguda com a Obamacare, són mesures que han donat cobertura mèdica a milions de nord-americans pobres però que ara, la nova administració intenta revertir.

Així, el multimilionari compleix amb el seu compromís de campanya d'estrenar-se a la Casa Blanca esborrant un dels p unts més simbòlics de la gestió del demòcrata. El text insta a les agències federals i els departaments a "flexibilitzar" l'Obamacare amb l'objectiu final de revocar i reemplaçar aquesta llei per una de nova.

Amèrica, primer, Amèrica, sempre

Tot just ser investit com a president, la Casa Blanca va esborrar de la seva pàgina web referències al canvi climàtic, els drets dels homosexuals i dels drets civils i es va afanyar a penjar els nous aspectes prioritaris per a la nova administració, centrats bàsicament en prioritzar els interessos d'Amèrica, tal i com va dir Trump en el seu discurs de presa de possessió.

El Congrés dels Estats Units ja ha fet la seva part per començar a derogar la llei de salut a través d'una regla de procediment pressupostari que li dóna eines per començar amb la seva eliminació legislativa.

El primer dia de Trump com a president ha acabat de matinada amb el ball de gal·la on s'ha marcat unes passes amb la seva dona Melania al ritme de 'My Way'. "Ha estat un gran dia", ha assegurat el nou inquilí de la Casa Blanca, que compaginarà l'ús del compte personal i presidencial de Twitter: "Gràcies per un altre meravellós vespre a Washington. Junts, tornare a fer un altre cop gran Amèrica".

THANK YOU for another wonderful evening in Washington, D.C. TOGETHER, we will MAKE AMERICA GREAT AGAIN🇺🇸 pic.twitter.com/V3aoj9RUh4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de gener de 2017

Confecció del seu gabinet

Trump també ha signat en aquestes primeres hores els nomenaments dels dos primers membres del seu gabinet que ja havien passat el beneplàcit del Senat. Es tracta dels generals a la reserva James Mattis, conegut com a Gos Embogit, i John Kelly, que dirigirà el departament de Seguretat Interior.

El republicà encara no té tot el seu equip complert perquè el Senat encara ha de confirmar 13 dels candidats proposats i fins que no hi hagi nous nomenaments, els departaments afectats seran dirigits en funcions per personal de l'administració Obama.