Rússia i l’Iran amenacen amb represàlies si els EUA tornen a atacar Síria

Donald Trump continua amb el seu gir estratègic a Síria. El seu govern veu ara prioritària la sortida del president sirià, Baixar al-Assad, perquè hi hagi pau. Dos dies després del bombardeig dels Estats Units contra una base aèria de Homs com a represàlia per l’atac químic del règim de Damasc contra la seva població, membres del seu gabinet van començar ahir a donar detalls sobre l’estratègia a la regió i les bases de la seva doctrina en política exterior.

“No veiem pau a Síria amb Al-Assad allà”, va afirmar Nikki Haley, l’ambaixadora dels Estats Units davant l’ONU en una entrevista a la cadena CNN. I va explicar que la sortida del líder sirià és una de les prioritats de Trump, juntament amb la derrota del grup jihadista Estat Islàmic i l’expulsió de la influència de l’Iran a Síria. La seva afirmació va suposar un gir de 180 graus respecte a la que va mantenir fa només una setmana.

Tot i així, el secretari d’Estat dels EUA, Rex Tillerson, i el conseller de Seguretat Nacional del president americà, H.R. McMaster, van deixar clar, en unes altres entrevistes, que el govern de Trump no veu com un objectiu principal un canvi de règim a Síria. McMaster es va mostrar a favor de l’expulsió d’Al-Assad a la cadena Fox News, però també va afegir que els Estats Units “no seran els que facin possible aquest canvi”.

Tillerson, per la seva banda, va insistir que la primera prioritat dels Estats Units és “la lluita contra l’Estat Islàmic”. “Un cop l’amenaça de l’EI hagi sigut eliminada o reduïda, podrem dirigir la nostra atenció directament a l’estabilització de la situació de Síria”, va subratllar en una entrevista a la CBS.

Les declaracions de Halley, Tillerson i McMaster als programes de televisió polítics del diumenge el matí van intentar explicar què significava el primer atac dels Estats Units contra el règim d’Al-Assad i la política que seguirà el seu president en la regió. Però no van esvair dubtes ni incògnites sobre el canvi de posició de Trump, que durant la campanya es va mostrar afí a l’aïllacionisme -una doctrina basada en la no intervenció en afers externs si no són una amenaça per al país.

L’atac contra Síria podria ser un cas aïllat. De fet, Tillerson va dir que va ser “limitat” i “molt proporcional” i que no buscava un canvi de règim. El cap de la diplomàcia nord-americana, que visitarà Moscou dimecres, i McMaster creuen també que és ara Rússia qui ha de moure peça. “Rússia pot ser part de la solució”, va dir el conseller de seguretat.

Aliats d’Al-Assad

A l’espera de la reunió amb Tillerson, el Kremlin de moment no s’ha mostrat a favor de cooperar amb el president Trump en el conflicte sirià. Més aviat al contrari. El centre de comandament de les tropes aliades del president Al-Assad, en el qual s’inclouen forces de Rússia, però també les de l’Iran, Hezbol·lah i milícies afectes pròximes règim, van avisar els Estats Units que respondran amb la força si torna a atacar Síria.

Els EUA col·loquen un portaavions a prop de Corea del Nord

El Pentàgon va revelar ahir que ha mobilitzat el portaavions USS Carl Vinson i el seu grup d’atac a aigües pròximes a Corea del Nord. El gest respon a les últimes proves de míssils balístics del règim de Kim Jong-un. El president Trump va buscar l’ajuda del seu homòleg xinès, Xi Jinping, en aquest conflicte en la reunió bilateral que van tenir divendres passat a Florida.

D’altra banda, l’assessor de Seguretat Nacional del president nord-americà, H.R. McMaster, va alertar sobre possibles accions en aquesta delicada qüestió sense resoldre. “El president [Trump] ha demanat preparar un ampli ventall d’opcions per eliminar l’amenaça al poble nord-americà i aliats a la regió”, va apuntar McMaster en una entrevista a la cadena de televisió Fox News.