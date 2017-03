Trump proclama l'inici "d'un nou capítol de la grandesa dels Estats Units"

El Donald Trump més presidencialista des de la seva arribada a la Casa Blanca ha presentat aquesta matinada la seva visió per als Estats Units i una agenda ambiciosa, tot i que sense especificar els detalls de les seves polítiques, en el seu primer discurs de l'Estat de la Unió.

El seu to ha sigut més moderat i optimista del que va utilitzar el dia de la inauguració de la seva presidència. Davant dels membres de les dues cambres del Congrés, ha promès "renovar l'esperit nord-americà" i ha proclamat l'inici d'"un nou capítol de la grandesa dels Estats Units".

"D'ara endavant , els Estats Units s'enfortiran amb les nostres aspiracions , i no tindrà la càrrega dels nostres temors. I nspirats en el futur, no limitats pels fracassos del passat. I guiats per la nostra visió , no encegats pels nostres dubtes", ha afirmat Trump al final del seu parlament.



L'essència del seu missatge, però, no ha canviat i ha mantingut el nacionalisme nord-americà i el proteccionisme del seu discurs inaugural. "Amèrica haurà de posar als seus ciutadans primer, perquè només llavors podrem fer a Amèrica gran un altre cop", ha subratllat, utilitzant els seus eslògans electorals.

Aquest és el clam, segons ha dit, de la "revolta silenciosa" que es va iniciar el 2016 i "es va convertir en un terratrèmol" amb la seva inesperada victòria a les presidencials nord-americanes del novembre passat.



Unitat i reforma migratòria

Trump ha estès la mà a l'oposició per resoldre els problemes del país. I ha cridat a la unitat, conscient de la gran polarització política que hi ha entre els nord-americans.

El seu discurs ha començat amb una condemna als recents actes de violència i amenaces contra comunitats jueves del país. Els Estats Units, ha afirmat, és un país unit a condemnar l'odi i el mal en totes les seves formes".

El mandatari nord-americà ha ofert diverses propostes polítiques que podrien tenir el suport dels demòcrates com més inversió per infraestructures o establir una baixa maternal pagada.

I espera l'ajuda del seu partit per fer "retallades massives" d'impostos i la derogació de la reforma sanitària coneguda com Obamacare per una de nova que "augmenti l'accés i redueixi els costos" de l'atenció mèdica.

Abans de dirigir-se el Congrés, va assegurar que està obert a negociar una reforma migratòria que inclogui un procés per regularitzar els més d'11 milions d'indocumentats que viuen en el país en una reunió amb diversos presentadors de notícies.

Tot i així, en el seu discurs ha passat de puntetes sobre aquesta qüestió i ha reiterat que construïrà un "gran" mur a la frontera amb Mèxic. "Crec que una reforma migratòria real i positiva és possible sempre i quan ens centrem en els objectius: millorar els sous i els llocs de treball dels americans, reforçar la nostra seguretat nacional i respectar les nostres lleis".

Criminalització dels immigrants

De fet, Trump ha continuat amb el missatge antiimmigrant de la campanya electoral que li va donar rèdits electorals. I ha presentat els immigrants indocumentats com a criminals. " Mentre parlem, estem deportant membres de bandes, venedors de drogues i criminals que amenacen les nostres comunitats i els nostres infants", ha dit.

Trump també ha defensat el veto de certs immigrants que ha bloquejat la justícia nord-americana. "No podem permetre que la nostra nació sigui un santuari per als extremistes", ha i ha promès noves mesures amb aquest fi "aviat".

Aquesta setmana s’espera que presenti una nova ordre executiva que substituirà la que ha quedat encallada als tribunals i que prohibia l'entrada d'immigrants de set països de majoria musulmana i refugiats de la resta del món.

Política exterior

Trump ha insistit que durant anys el món s'ha aprofitat dels Estats Units i ha tornat a dir que renegociarà tractats comercials. Ha mostrat el seu "ferm suport" a l'aliança militar OTAN, però ha reiterat que els Estats membres han de "complir les seves obligacions i invertir més en defensa".

Un dia després d'explicar que vol augmentar en 56 milions de dòlars el pressupost de Defensa, ha demanat el suport dels legisladors per tirar endavant aquest increment.

L'inquilí de la Casa Blanca ha promès "destruir" l'Estat Islàmic però no ha parlat ni de Corea del Nord ni de l'Iran. Tampoc ha explicat si pensa aixecar les sancions contra Rússia per millorar les relacions entre els dos països.

Resposta Demòcrata

Els demòcrates han aplaudit molt poc al president i han abandonat l'hemicicle molt ràpid al final del discurs. A la seva bancada, destacaven moltes legisladores vestides de blanc en homenatge a les sufragistes i en protesta per l'agenda de Trump que, en la seva opinió, suposarà un retrocés dels drets de les dones.

D'altra banda, l'ex governador de Kentucky, Steve Beshear, ha sigut l'encarregat de respondre al discurs del president nord-americà. Des d'un cafè del seu estat, i envoltat de ciutadans, ha presentat el Partit Demòcrata, com el defensor de la classe treballadora i dels immigrants.

"Senyor president, com a candidat va prometre que seria un defensor de les famílies que lluiten per arribar a final de mes, espero que estigui a l'alçada d'aquesta promesa", ha dit. Però també ha afegit que les primeres accions de Trump no són esperançadors ja que ha aprovat un decret per desregularitzar el sistema financer i ha seleccionat multimilionaris i executius de Wall Street com a membres del seu govern.