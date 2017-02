Trump rectifica i acata la política d’“una sola Xina”

El president dels EUA, Donald Trump, va reconduir ahir les relacions amb la Xina des de la confrontació oberta fins a la tradició diplomàtica més pura. Trump va mantenir una conversa telefònica amb el president Xi Jinping en la qual es va comprometre a respectar la política d’“una sola Xina”. La conversa entre els dos mandataris va ser qualificada de “cordial” per tots dues parts, i fins i tot va incloure invitacions a visitar els seus respectius països.

El comunicat oficial de la Casa Blanca assegura explícitament que, a petició del president xinès, Trump es va comprometre a respectar el principi d’“una sola Xina”, una qüestió innegociable per a Pequín. Des del gegant asiàtic s’agraïa el gest, assegurant que és una base política vital per al desenvolupament de les relacions. El portaveu del ministeri d’Afers Estrangers, Lu Kang, va destacar també que la conversa va ser llarga i que es va parlar de diferents temes, com ara comerç, inversions, infraestructures o tecnologia, sense especificar-ne els detalls.

Segons publiquen diferents mitjans nord-americans, l’administració de Washington sabia que Xi Jinping no acceptaria la conversa si no hi havia primer un anunci formal de respectar la política d’“una sola Xina”. És la que ha regit les relacions diplomàtiques amb la Xina des del 1979, quan el president Jimmy Carter va reconèixer que Pequín és el govern legítim de tota la Xina i va trencar relacions amb Taiwan. La trucada de Trump, dijous a la nit sense previ anunci, és el primer contacte directe entre els dos presidents i mostra un clar canvi de postura del president nord-americà, que ha anat moderant el to amb la Xina d’ençà que va jurar el càrrec.

Després de guanyar les eleccions, Trump va tensar les relacions amb Pequín en acceptar la trucada personal de felicitació de la presidenta de Taiwan. Va ser el contacte del màxim nivell entre Taipei i Washington en gairebé 40 anys. Dies després Trump va insistir en una entrevista que no reconeixeria la política d’“una sola Xina” si Pequín no feia concessions en matèria comercial, utilitzant així Taiwan com a moneda de canvi.

Abe aterra a Washington

Però, salvat l’escull de Taiwan, queden altres friccions, entre les quals els contenciosos per les aigües territorials al mar de la Xina. De fet, la trucada de Trump es va fer hores abans que aterrés als EUA el primer ministre japonès, Shinzo Abe, en una visita oficial en què intentarà consolidar el seu rol de soci preferent a l’Àsia. Trump també ha canviat respecte a aliats com el Japó, Corea del Sud i Taiwan. Durant la campanya va advertir que haurien de pagar més per la seva defensa. Però després va enviar al secretari de Defensa a confirmar que mantindrà la política de seguretat a la regió.