Trump retirarà els Estats Units de l'Acord de París contra el canvi climàtic

Donald Trump ha decidit retirar els Estats Units de l'acord climàtic de París, segons ha avançat el portal 'Axios', que cita dues fonts no identificades amb coneixement directe de la mesura.

Trump ha insistit en el rebuig de l'escalfament global, malgrat les evidències científiques del risc que corren el planeta i la humanitat, i va crear polèmica en nomenar un negacionista com a responsable de l'Oficina de Protecció Ambiental. En la recent cimera del G-7, els països més industrialitzats, Trump es va negar a donar suport a l' acord, auspiciat per l'ONU, signat el desembre del 2015 a la capital francesa i ratificat per Barack Obama l'any passat, i a través de Twitter va anunciar que aquesta setmana anunciaria una decisió.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de maig de 2017

L'acord, aprovat per 200 països, té com a objectiu limitar l'escalfament planetari, degut en part a les emissions de diòxid de carboni i de combustibles fòssils. Sota el pacte, els Estats Units s'han compromès a reduir les emissions entre un 26 i un 28% respecte dels nivells del 2005 per a l'any 2025.

Escoles nord-americanes, contra l'ecologiaEl portal Axios ha avançat que Trump ha situat Scott Pruitt, el cap de l'Oficina de Protecció Ambiental, al capdavant de l'equip que negociarà la retirada formal de l'acord, que Barack Obama va vendre com un dels puntals del seu llegat, ja que mai tants països s'havien posat d'acord a acceptar la reducció de la temperatura del planeta. Segons els càlculs dels experts, la retirada podria durar 3 anys.

La retirada nord-americana posaria en risc el programa acordat a París, subscrit per primer cop per les potències més contaminants, com la Xina i els països en vies de desenvolupament, que durant anys havien evitat ajustar-se a mesures restrictives. Si es confirmés aquest punt, el president hauria desatès les advertències d'assessors del seu nucli més pròxim, com la seva pròpia filla Ivanka.

La decisió de retirar-se de l'acord climàtic arriba després d'una carta de 22 senadors republicans nord-americans, inclòs el líder de la majoria, Mitch McConnell, que ho demanava.