Trump insinua un atemptat a Suècia... i rectifica

Donald Trump va insinuar en un míting un atemptat terrorista a Suècia i fins i tot el va relacionar amb els refugiats. El president dels Estats Units, que fa setmanes que acusa la premsa de mentir per perjudicar-lo, participava en un míting a Florida i, davant d’una multitud, va defensar la seva política migratòria restrictiva en contraposició a l’europea per mantenir els EUA “segurs”. Per acabar-ho de reforçar, i en un to més de campanya que no presidencial, el republicà va repassar els últims atacs que ha patit Europa: Brussel·les, Niça... fins que va voler anar més lluny. “Mireu què ha passat a Alemanya, què ha passat aquesta nit [la de divendres] a Suècia. Suècia? Qui s’ho podia imaginar, això, a Suècia?”, va dir mostrant incredulitat tenint en compte que el país escandinau és una zona segura i pacificada. “Allà han acollit un gran nombre d’immigrants i ara tenen problemes que no es podien imaginar”, va continuar. Suècia no va patir cap atac divendres.

Resposta sueca

La diplomàcia sueca es va activar i el ministeri d’Afers Estrangers va demanar a Washington una explicació “raonable”. Molt més sarcàstic va ser l’ex primer ministre suec Carl Bildt, que es va preguntar “què es va fumar” el president. Hores més tard el mateix Trump va aclarir en un tuit que no es referia a cap atemptat en particular sinó a un reportatge que va veure la nit anterior a la Fox i que relacionava immigració amb delinqüència. Un missatge que el públic entusiasta del míting, totalment entregat, va aplaudir fervorosament.

Intencionat o no, Trump va anar a jugar a golf sense haver-se explicat, disculpat o autocorregit. Van passar hores abans de fer-ho. És cert que a la cadena ultraconservadora Fox havien entrevistat Ami Horowitz, un cineasta jueu nord-americà que va parlar de relacionar un suposat augment de la delinqüència al país escandinau amb els refugiats i va assegurar que “no fa gaire” havia patit un atac. A Suècia, la taxa de violència es manté estable, i l’últim atemptat jihadista és de finals del 2010, abans de la crisi migratòria actual. De fet, no és el primer cop que des de la nova administració nord-americana es menteix descaradament i, precisament, per culpabilitzar els migrants. L’assessora Kellyanne Conway no va dubtar a acusar dos refugiats iraquians de la “massacre de Bowling Green”, una invenció per justificar el veto a ciutadans de set països de majoria musulmana.