"Trump somriu perquè s'aprovi el CETA"

Al tramvia que creua els barris de la perifèria de la ciutat alsaciana d'Estrasburg fins el Parlament Europeu puja un grup de senyores jubilades amb enganxines en contra del tractat de lliure comerç de la Unió Europea amb el Canadà. "No al CETA", criden tímidament davant de la passivitat de la resta de viatgers. Quan baixen a la parada on els sindicats han convocat una marxa cap a la seu comunitària es lamenten que "els joves continuïn asseguts com si res" mentre elles, "amb la vida ja feta", batallen perquè no entri en marxa l'acord que facilitarà l'exportació de productes i serveis entre les dues parts. "El CETA serà terrible per als europeus", conclou una de les dones, que havia treballat en una fàbrica dels voltant d'Estrasburg.

Les claus del CETA

Al Parlament, tot està a punt per a la votació i mentre els grups parlamentàries discuteixen sobre el seu posicionament, un petit grup d'activistes han plantat un enorme cavall de Troia, la metàfora, diuen, "del què espera a la Unió Europea", explica Stephanie, una membre de la Plataforma Ciutadana en contra dels tractats de lliure comerç. L'organització ha recollit 3,2 milions de signatures de ciutadans europeus que s'oposen que a partir d'ara Europa "perdi el control dels productes que entren per la seva frontera".

Per a aquesta iniciativa popular, el CETA i el TTIP "són la mateixa cosa" però, a diferència del què va passar en les negociacions amb l'acord de la UE-Estats Units, amb el Canadà el nivell de contestació popular ha estat molt menor. Segons Céline, un activista francesa, els dos tractats acabaran per dinamitar l'estructura empresarial europea i assegura que "avui Donald Trump somriu" perquè sense haver de "lluitar" les empreses nord-americanes tenen ara la via lliure per operar des del Canadà a través del CETA i havent "aturat el TTIP d'Obama".

Stephanie admet que la votació d'avui al Parlament Europeu "està perduda" però confia que la ciutadania "se n'adoni" a partir d'ara dels riscos de ser víctimes del "nou colonialisme", encara que sigui entre dues parts desenvolupades i democràtiques. "Que els preguntin als mexicans com els ha anat amb el Nafta", diu aquesta jove en relació amb l'acord de lliure comerç entre els països del nord d'Amèrica i que ha fet de Mèxic la fàbrica de la mà barata dels veïns del nord.