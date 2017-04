Trump no va anar al sopar amb periodistes però en va ser protagonista

Donald Trump va anunciar al febrer que no aniria al tradicional sopar amb corresponsals de la Casa Blanca, al que anualment assisteixen el president i el vicepresident dels Estats Units. Un gest que evidencia la mala relació que manté amb els mitjans de comunicació nord-americans.

Enlloc d'això, va fer un míting a Pennsilvània per celebrar els seus primers 100 dies, on va atacar, de nou, la premsa. "Es mereixen un gran suspens, són una vergonya", va dir. I en referència al sopar: "No puc estar més content de ser lluny de Washington. [...] Allà un grup d'actors de Hollywood i periodistes es consolen uns als altres".

Al sopar, més que consolar-se, els periodistes feien broma sobre la seva absència. L'humorista originari de l'Índia però nascut als Estats Units, Hasan Minhaj, va ser l'encarregat de fer el discurs principal, que habitualment és en clau d'humor.

"El líder del nostre país no és aquí", va començar, "i això és perquè viu a Moscou i és un vol molt llarg, era molt difícil que el Vlad [ Valdímir Putin] aconseguís venir". Minhaj feia referència a la trama russa que enverina la presidència de Trump. "Sobre l'altre paio [Trump], em penso que és a Pennsilvània perquè no pot acceptar les bromes", va afegir.

"Sabeu que Trump no beu alcohol, no? És totalment respectable però penseu-hi, això vol dir que cada declaració, cada entrevista, cada tuit, els ha fet completament sobri. Com és possible?", es burlava Minhaj.

L'humorista musulmà també va fer referència a l'assessor del president, Steve Bannon, exdirector d'una web de notícies d'extrema dreta, i va riurer-se'n, com és habitual, d'alguns dels mitjans que eren a l'acte.

"Aquest esdeveniment és per celebrar la llibertat d'expressió", va concloure "és el fonament d'una democràcia oberta i liberal i això també afecta la Casa Blanca, només a Amèrica un noi indi americà i musulmà pot pujar a aquest escenari i burlar-se del president".