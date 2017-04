Trump dona suport a Al-Sissi i evita parlar de drets humans

El president dels Estats Units, Donald Trump, va deixar de banda els temes de drets humans a la seva trobada d’ahir amb el seu homòleg egipci, Abdel Fattah al-Sissi. La seva prioritat era “rellançar” les relacions amb Egipte i reforçar la cooperació militar entre els dos països per lluitar contra el grup jihadista Estat Islàmic i altres organitzacions terroristes.

“Vull deixar clar que donem suport a Al-Sissi, ha fet una feina fantàstica”, va assegurar Trump des del Despatx Oval. La visita d’Al-Sissi a la Casa Blanca és la primera des que va arribar a la presidència amb un cop d’estat el 2014 i la primera d’un líder egipci des del 2009. El predecessor de Trump, Barack Obama, mai el va convidar i va congelar durant dos anys les ajudes a aquest país després de la sublevació contra el govern dels Germans Musulmans de Mohammed Mursi. A més, va censurar el seu règim, ja que, des de la seva arribada al poder, Al-Sissi ha empresonat desenes de milers d’opositors i és el responsable de violacions dels drets humans.

Un “gran amic i aliat”

Així, després d’anys de sentir-se rebutjat pel govern d’Obama, Al-Sissi es va sentir vindicat en ser rebut per Trump amb tots els honors. “Aquesta és la meva primera visita des de la meva presa de possessió”, va recordar, i va lloar el mandatari nord-americà per la seva “personalitat única” i pel seu “fort” combat contra “la ideologia del mal”.

Els dos homes van restablir la bona “química” que van mostrar quan es van conèixer a Nova York el setembre passat. Trump, que llavors era el candidat presidencial republicà, va afirmar que el líder egipci era “un paio fantàstic”. En la seva nova reunió, el president nord-americà va anar un pas més enllà i va subratllar que Al-Sissi té en els Estats Units i en ell “un gran amic i aliat”.

Els dos mandataris, a més de parlar sobre la lluita antiterrorista, van discutir sobre l’ajuda militar dels Estats Units a Egipte, el procés de pau entre Palestina i Israel, i la possibilitat que Washington declari organització terrorista els Germans Musulmans, opositors d’Al-Sissi.

Les ajudes dels Estats Units a Egipte ascendeixen a 1.500 milions de dòlars, dels quals 1.300 són en ajuda militar. Tot i que el govern de Trump s’ha compromès a mantenir aquest suport, en el seu primer pressupost va proposar retallades dràstiques de l’ajuda internacional. Al-Sissi ha demanat més ajuts econòmics però Trump no té previst incrementar la partida pressupostària per a aquest país, segons va explicar un conseller del president nord-americà als mitjans. “[Al-Sissi] quedarà decebut perquè vol més ajudes i no les aconseguirà. No li donarem més diners”, va dir.

Violació dels drets humans

Diversos grups de drets humans van criticar la invitació de Trump a Al-Sissi fent referència a la situació actual d’aquest país àrab del nord d’Àfrica. “Convidar Al-Sissi per a una visita oficial a Washington mentre desenes de milers d’egipcis es podreixen a la presó i quan la tortura és un cop més a l’ordre del dia és una estranya manera de construir una relació estratègica estable”, va dir en un comunicat Sarah Margon, directora a Washington del grup Human Rights Watch.

Altres organitzacions també van demanar l’alliberament de la ciutadana egipcioamericana Aya Hijazi, una cooperant que treballa amb nens del carrer que va ser detinguda el 2014 i acusada de tràfic d’humans. Fa més de 33 mesos que és a la presó i encara no ha sigut jutjada.

Els drets humans en la nova diplomàcia dels Estats Units sota la presidència de Trump queden en un segon pla, molt més del que ho van estar durant l’era de Barack Obama. La Casa Blanca va assegurar que es tocaria aquest tema en privat i de manera “discreta” perquè “s’obtenen més bons resultats”.

LES CLAUS

2011: La Primavera Àrab i la caiguda de Mubàrak

El gener d’aquell any diverses manifestacions a la plaça Tahrir de la capital egípcia, inspirades en les protestes als carrers de Tunísia contra el president Ben Ali, van provocar la caiguda de Hosni Mubàrak. La revolució egípcia va durar 18 dies i va posar fi a gairebé 30 anys de dictadura de Mubàrak. La junta militar va dissoldre el Parlament, va suspendre la Constitució i va anunciar que hi hauria eleccions per elegir un nou president en sis mesos.

2012-2013: De la presidència de Mursi al cop d’estat del general Al-Sissi

Mohammed Mursi va guanyar les presidencials d’Egipte del 2012. El líder del Partit Llibertat i Justícia, fundat pels Germans Musulmans -una organització política islamista en la clandestinitat durant el règim de Mubàrak-, va obtenir un 52% dels vots. Els canvis de Mursi per augmentar la influència de l’islam a la vida pública van causar protestes. El juliol del 2013, el general Al-Sissi, cap de l’exèrcit, va recuperar el poder per als militars després del seu cop d’estat contra Mursi.

2014-2017: El règim repressiu d’Al-Sissi

L’onada de protestes contra les polítiques econòmiques i els canvis constitucionals de Mursi va desembocar en el cop d’estat d’Al-Sissi. Un any després, el militar va guanyar les presidencials. Des de llavors, governa amb mà de ferro el país i els Germans Musulmans han tornat a la clandestinitat. Ha empresonat milers d’opositors i diverses organitzacions han denunciat violacions dels drets humans.

2017: Nova relació entre Egipte i els Estats Units

En la campanya presidencial, Al-Sissi no va amagar la seva preferència per una victòria de Donald Trump. El llavors candidat republicà apostava per reforçar les relacions amb Egipte. Ara vol emular una aliança semblant a la que els EUA van tenir amb Mubàrak.