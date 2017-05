Trump torna a casa en plena crisi per la trama russa

Donald Trump ha tornat als Estats Units després d’una setmana de gira internacional i s’ha retrobat amb una crisi política que creix cada dia i que ara té com a principal protagonista el seu gendre i assessor Jared Kushner. El marit d’Ivanka Trump és objecte d’una investigació de l’FBI que mira de determinar si va fer d’intermediari entre Rússia i els equips de campanya i de transició del president. Kushner hauria demanat al desembre al Kremlin que establís un canal de comunicació secret per contactar amb l’entorn del president per esquivar els serveis d’intel·ligència nord-americans.

El govern dels Estats Units fa un balanç molt positiu del primer viatge a l’estranger de Trump com a president, i assegura que es tracta del seu principal èxit des que va ser nomenat. És per això que vol evitar de totes totes que la trama russa esclafi el moment: l’escàndol Kushner s’ha de contenir costi el que costi. El primer pas per fer-ho ha sigut cancel·lar un viatge presidencial a Iowa que s’havia de fer en els pròxims dies. A més, la Casa Blanca ha engegat un pla de control de danys que passa per ampliar l’equip legal del president i reorganitzar el personal de comunicació, mirant de frenar així un escàndol que posa en perill l’agenda del republicà i amenaça la seva família. L’equip legal privat de Trump es va reunir ahir al matí a Washington per fer front a les noves investigacions sobre els contactes entre Kushner i representants de Vladímir Putin. El president nord-americà es va unir més tard a la reunió i el seu entorn està captant advocats amb experiència en investigacions polítiques per ampliar l’equip.

Un compromís a curt termini

Kushner va ser l’encarregat d’organitzar la visita de Trump als països del Pròxim Orient i l’acompanyava amb la comitiva, però va decidir tornar abans d’acabar el viatge i des de llavors ha adoptat un perfil baix. Tot i això, res apunta a una renúncia al seu càrrec com a assessor del president ni fa pensar que el seu rol al govern canviï. Això assegura gent del seu entorn més pròxim. Però el cert és que hi ha senyals que mostren que el jove està cansat d’haver de batallar per mantenir neta la seva reputació. Kushner hauria dit als seus amics que ell i Ivanka no s’han compromès a mantenir-se al costat de Trump a llarg termini, i que han decidit que cada sis mesos es plantejaran si segueixen al govern o tornen a la seva vida privada a Nova York.

Els problemes personals de Jared Kushner són només un dels vessants de la crisi. El cap de personal de la Casa Blanca, Reince Priebus, i el cap d’estratègia del president, Steve Bannon, també van abandonar la comitiva de la gira de Trump abans d’hora per gestionar la crisi, que s’ha agreujat després de l’acomiadament del director de l’FBI, James Comey.

Tres fonts ben informades han confirmat al New York Times que Kushner hauria parlat al desembre amb l’ambaixador rus als EUA, Serguei Kisliak, per establir un canal secret de comunicació entre Trump i el Kremlin, per tractar temes com la guerra a Síria. A la reunió també hi era el general Michael Flynn, que va haver de dimitir del càrrec al febrer i va fer detonar la trama russa.