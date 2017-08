Trump truca al governador de Guam: "Estem amb vosaltres al mil per cent"

La petita illa de Guam és pràcticament desconeguda per tothom, inclosos els nord-americans, que posseeixen el territori. L'escalada de la tensió entre els Estats Units i Corea del Nord, però, l'ha posat en el mapa i en titulars d'arreu del món. I amb l'illa, la imatge del seu governador, el republicà Eddie Calvo, ha fet la volta al món.

Aquest divendres, el president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar al governador de Guam per assegurar-li que estan amb ells "al mil per cent". En la conversa, que va ser enregistrada en vídeo per Calvo –un gran admirador del president–, Trump indica que "arreu del món estan parlant de Guam" i assegura al seu correligionari: "Eddie, he de dir-t'ho, et faràs extremadament famós!"

"No et preocupis per res", va afegir el president, "no tindreu cap problema". A les tranquil·litzadores paraules de Trump, el governador Calvo va respondre: "Senyor president, com a governador de Guam i representant de la gent de Guam, i com a ciutadà americà, no m'he sentit mai més segur que amb vostè al timó. Amb totes les crítiques que hi ha arreu, com a home que esta sent un objectiu [de Corea], necessitem un president com vostè". "Farem una gran feina", va respondre Trump, "som els millors".

El president nord-americà va aprofitar per dir que tota aquesta situació portarà molt de turisme a la zona, i es va mostrar admirat de la bellesa de Guam i impressionat pel 95% d'ocupació que hi ha. L'illa té un estatus de territori organitzat, però no incorporat als Estats Units. És a dir, que té un govern autònom però ni és un estat independent ni forma part dels Estats Units.

Durant anys, els habitants de l'illa han intentat que el seu territori sigui reconegut com a estat lliure associat, com és el cas de Puerto Rico, a Centreamèrica. Els seus esforços, però, han estat en va. Els habitants autòctons de l'illa (els indígenes 'chamorros') són ciutadans nord-americans, però no poden votar a les eleccions presidencials del país.