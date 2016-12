Trump tuiteja la seva diplomàcia

Si Barack Obama està decidit a governar fins a l’últim dia de la seva presidència, el seu successor, Donald Trump, segueix explicant a cop de tuit els canvis que farà en la política exterior nord-americana. El magnat novaiorquès, que encara no ha fet cap roda de premsa, va acusar Obama de fer “declaracions incendiàries” i posar “obstacles” a la transició de poder. A més, va assegurar que canviarà les polítiques de l’actual president al Pròxim Orient, ja que considera que el seu país està tractant Israel amb “menyspreu”.

“Pensava que seria una transició suau - NO!”, va tuitejar Trump ahir, dies després de criticar l’abstenció dels Estats Units a la resolució de les Nacions Unides que condemna els assentaments d’Israel en territori palestí. El president electe va intentar evitar, sense èxit, aquest vot.

Des de la seva sorprenent victòria, ha utilitzat la xarxa social de l’ocell per explicar a grans trets, i sense detalls, la futura diplomàcia dels Estats Units sota la seva presidència. S’ha pronunciat sobre la Xina, Rússia, l’Iran i, aquests últims dies, Israel.

Un “perill” per a la pau

Les crítiques de Trump a Obama van arribar el mateix dia que el secretari d’Estat nord-americà, John Kerry, va explicar per què el govern d’Obama va decidir no exercir el dret de veto que tenen els EUA per impedir la resolució de l’ONU contra les colònies israelianes. En un discurs dur contra el seu gran aliat a la regió, Kerry va subratllar que “l’única solució” al conflicte entre israelians i palestins passa per la creació de dos estats, i va advertir que aquesta solució estava “en perill” per culpa dels assentaments.

“Els Estats Units no podien quedar-se en silenci mentre veien la possibilitat que la pau s’esvaís -va afegir, en referència a l’abstenció del seu país a l’ONU-. Aquesta votació tenia com a objectiu defensar la solució de dos estats”. El cap de la diplomàcia nord-americana, que d’aquí 22 dies deixarà el càrrec, també va censurar les accions del govern del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va definir com “el més de dretes” de la història d’Israel. Netanyahu, segons Kerry, està a favor de “la solució de dos estats”, però, al mateix temps, dóna suport a les colònies per a israelians a Cisjordània i Jerusalem Est.

Aquest doble joc de Netanyahu és el que ha portat el govern d’Obama a criticar Israel. Les relacions entre els dos països es troben en un moment fràgil. “Els amics han de dir-se les veritats incòmodes”, va dir Kerry, que va lamentar que l’actual statu quo s’inclina “per un sol estat o una ocupació permanent”.

Netanyahu no va trigar a contestar el seu parlament, que va qualificar d’“esbiaixat”. “En més d’una hora, Kerry ha abordat obsessivament el tema de les colònies i amb prou feines ha tocat l’arrel del conflicte, l’oposició palestina a un estat jueu amb qualsevol tipus de fronteres”, va lamentar.

S’espera que el pròxim govern de Trump adopti una postura més indulgent pel que fa a les polítiques d’Israel. De fet, el president electe va anunciar que el seu ambaixador a Israel serà David Friedman, un advocat afí a la dreta israeliana i que defensa les colònies. I, en un altre tuit, va escriure: “Sigues fort, Israel, falta poc per al dia 20 de gener” (el dia que prendrà possessió del càrrec de president dels Estats Units).