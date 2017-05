Trump veu bé parlar de tot amb Rússia

La Casa Blanca de Donald Trump no dona l’abast a apagar crisis de govern. El gran enrenou que va crear la inesperada destitució la setmana passada del director de l’FBI, James Comey, es manté aquesta amb la filtració a la premsa que el president nord-americà va revelar informació classificada al ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov. Les dues notícies tenen com a comú denominador la investigació sobre la possible connexió entre la seva campanya i el Kremlin, que persegueix Trump des que va arribar a la presidència.

“Com a president vaig voler compartir amb Rússia, en una reunió fixada obertament a la Casa Blanca, fets relacionats amb terrorisme i seguretat aèria, cosa a la qual tinc absolut dret”, va afirmar ahir el magnat novaiorquès, a la defensiva i a través del seu compte a Twitter. El seu “desig”, va dir, és que Moscou “intensifiqui” la seva lluita contra l’Estat Islàmic (EI) i el terrorisme. Unes hores més tard, Trump va tornar a utilitzar aquesta mateixa justificació per haver compartit informació amb Lavrov. Durant la seva trobada amb el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va afegir que l’intercanvi amb el diplomàtic rus va ser “molt i molt exitós” i que espera aconseguir més cooperació de Rússia en el combat contra el grup jihadista.

Aquesta reunió, que es va produir al Despatx Oval juntament amb l’ambaixador rus als EUA, va crear polèmica, ja que va tenir lloc l’endemà de l’acomiadament del cap de l’FBI, que era també el responsable de la investigació sobre la presumpta ingerència russa en les últimes presidencials dels Estats Units. Els serveis d’intel·ligència nord-americans van concloure el desembre passat que Rússia va intervenir en els comicis per afavorir Trump.

Una discussió “apropiada”

La Casa Blanca havia negat inicialment, i amb rotunditat, la notícia sobre la conversa entre el president i Lavrov, publicada pel diari The Washington Post. El general H.R. McMaster, assessor de Seguretat Nacional, va dir dilluns a la nit que la informació era “falsa”. Ahir, però, ho va matisar en una roda de premsa, en la qual va explicar també el seu primer viatge a l’estranger, que s’inicia aquest divendres i que el durà al Pròxim Orient i Europa.

“El que el president va discutir amb el ministre [rus] va ser completament apropiat” i “no va posar en perill ni mètodes ni fonts”, va subratllar el general, que es va negar a dir si la informació que va compartir Trump amb el funcionari rus era classificada. Tant el rotatiu de la capital nord-americana com el diari The New York Times hores després van citar fonts coneixedores de la controvertida reunió per explicar que el president va revelar detalls d’un pla de l’EI per atemptar contra avions amb ordinadors portàtils i va donar el nom de la ciutat on s’estaven ordint aquests possibles atacs.

Aquesta informació, segons els rotatius, era classificada i “tan sensible” que no havia sigut compartida amb molts aliats dels EUA. De fet, la font, que segons el diari novaiorquès és Israel, no hauria donat el permís per fer-ho per por que es revelessin els seus mètodes d’espionatge o es posessin en perill les seves fonts.

Trump, legalment i com a president, pot desclassificar la informació que vulgui. I, per tant, tal com va dir per la xarxa de l’ocell, hi té tot el dret. Però, segons l’oposició i segons diversos experts en seguretat, la seva última acció perjudica les relacions amb els seus països aliats i afecta la credibilitat de la primera potència. Un alt funcionari d’intel·ligència europea va explicar a l’agència d’informació AP que el seu país podria deixar de compartir informació amb els Estats Units si es confirma que Trump va revelar detalls secrets a Rússia.

McMaster, per la seva banda, va dir que no estava preocupat per les repercussions d’aquesta última polèmica. I va assenyalar que qui posa en risc la seguretat són “els que violen la confidencialitat donant informació als mitjans”.

La líder de la minoria demòcrata al Congrés, Nancy Pelosi, es va preguntar, de manera retòrica, què tenen els russos sobre el president, ja que no entén que Trump cuidi tant la relació. I el president del Senat, el republicà Mitch McConnell, va lamentar que la Casa Blanca causi tant de drama.

Erdogan critica l’ajuda als kurds

En la seva reunió bilateral, el president turc va advertir que el seu país no acceptarà “mai” el suport del govern de Trump a les milícies kurdes a Síria que lluiten contra l’EI. “Va contra l’acord global que hem aconseguit”, va afirmar. Erdogan, però, va assegurar també que espera reforçar els llaços econòmics i militars amb els Estats Units. Trump es va referir a la seva decisió d’enviar armes als kurds tot just per dir que el seu país lluitarà contra grups terroristes com l’EI i el PKK, el Partit dels Treballadors del Kurdistan.