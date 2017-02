Trump vol una "relació constructiva" amb la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, va enviar recentment una missiva al president xinès, Xi Jinping, per expressar-li el desig de "treballar amb Xi per desenvolupar una relació constructiva que beneficiï tant als Estats Units com a la Xina".

La carta, enviada des de la Casa Blanca per felicitar l'any nou xinès, representa el primer contacte propiciat per Trump des que aquest va arribar a la Casa Blanca fa gairebé tres setmanes i respon a una felicitació que li va enviar el líder xinès en ocasió de la seva investidura el passat 20 de gener.

Durant la seva campanya i també com a president, Trump ha culpat la Xina del dèficit comercial dels Estats Units i de la pèrdua de llocs de treball a causa de les deslocalitzacions, una tendència que ha promès invertir amb mà dura davant de Pequín.

A diferència dels seus contactes amb altres mandataris, entre els que s'hi troba Mariano Rajoy, Trump no ha telefonat encara a Xi des de la seva presa de possessió.

Un context poc amigable

El nou cap del Pentàgon, el general James Mattis, va realitzar aquest mes el seu primer viatge a l'exterior a Corea del Sud i Japó, aclarint dubtes sobre el nivell de compromís de la primera potència mundial amb els seus dos principals socis militars a Àsia nord-oriental enfront de la creixent tensió amb Corea del Nord i la Xina.

El govern xinès tem una etapa de turbulències comercials i també en seguretat per les reclamacions de sobirania de Pequín al Mar de la Xina Meridional i Oriental.

Mattis va ratificar el compromís de Washington amb el desplegament del sistema antimíssils THAAD a Corea del Sud i amb la defensa de les illes Diaoyu (Senkaku pels japonesos), disputades entre Tòquio i Pequín, el que va generar crítiques per part del Ministeri d'Exteriors xinès.

El Govern xinès va urgir als Estats Units de Trump que s'abstingui de desplegar el sistema i li va demanar que no es fiqui en la disputa territorial que manté amb l'Executiu japonès.

Visita oficial del president Abe als Estats Units

Enmig d'unes relacions cordials entre la Xina i els Estats Units, el president del Japó, Shinzo Abe, vol assegurar-se també una bona sintonia amb un dels seus millors aliats. Abe viatja al país nord-americà per estrènyer les relacions comercials i reforçar l'aliança de seguretat, malgrat les crítiques a la política econòmica nipona del magnat. Els dos mandataris es reuniran divendres.

Trump i Abe reforçaran la seva aliança jugant a golfFonts governamentals nipones admeten hi ha certa inquietud per la imprevisibilitat de Trump i els seus atacs dialèctics contra Japó, encara que també confien que la dilatada experiència política d'Abe els permeti establir una bona connexió.