Tunísia es manté al marge del jihadisme i recupera el turisme

Des de fa unes setmanes, els carrerons de la medina de Tunis estan més animats. I no és només per l’arribada de la primavera, sinó per l’aparició de brots verds en el sector turístic. Tímidament, els creuers es van deixant veure al port de la capital, i els grans turoperadors internacionals reescriuen les seves ofertes d’estiu per incloure-hi Tunísia, país proscrit al turisme occidental després de dos atemptats el 2015 que van provocar la mort de 59 viatgers. Mentre els atacs terroristes se succeeixen inexorablement en altres països de la regió, ja fa més d’un any que Tunísia no pateix cap gran atemptat. Tot i això, l’amenaça jihadista no ha sigut erradicada.

Aquesta sensació de renovada seguretat és compartida pel govern, l’opinió pública i les ambaixades estrangeres, ja que moltes han retirat el consell de no viatjar al país. “La millora de les capacitats de les forces de seguretat tunisianes és evident i, en part, és fruit de la cooperació amb països occidentals”, sosté un diplomàtic europeu destinat a Tunísia. Per aquesta raó, quan el primer ministre Yousef Chahed va assumir el càrrec a l’estiu, va mantenir els responsables de les carteres de Justícia, Defensa i Interior.

La policia va rebre fortes crítiques després dels atemptats al Museu del Bardo, en el qual van morir 22 persones, i sobretot el de la platja de Susa, amb 38 morts, la majoria britànics. El mes passat, sis agents van ser processats per “no assistir persones en perill” aquell malaurat matí. Segons l’informe judicial, el retard en la seva reacció, que va permetre al jihadista disparar contra els turistes durant uns 30 minuts, va ser “deliberat i no justificat”, i apunta que la principal causa va ser “la simple covardia”. Un greu problema per a un país que té en el turisme un dels puntals.

Tanmateix, el març de l’any passat les forces de seguretat van recuperar la credibilitat. Desenes de militants de l’autoanomenat Estat Islàmic van perpetrar un atac sorpresa a Ben Gardane, una ciutat molt a prop de Líbia. La resposta va ser ràpida i eficaç: 55 milicians abatuts per només 13 policies i soldats. El grup jihadista, excel·lent en les tasques de màrqueting, ni tan sols va poder presumir de la victòria propagandística que hauria representat aconseguir el control de la ciutat.

Fa poc, mentre l’EI ha expandit els seus tentacles terroristes a Europa, Turquia o Egipte per contrarestar les desfetes del seu “califat”, a Tunísia només s’han registrat alguns atacs a les zones muntanyoses i remotes de la frontera amb Algèria. Aquesta realitat ha sorprès els analistes, ja que el país magribí està considerat un planter de milicians jihadistes: amb 5.500, és el primer exportador de combatents a Síria i l’Iraq. A més, segons el Centre Tunisià de Recerques i Estudis del Terrorisme (CTRET), uns 6.000 tunisians són investigats, processats o condemnats per terrorisme, i el ministeri de l’Interior afirma que ha desarticulat més de 160 cèl·lules només durant el 2016.

Sospitosos per l’aparença

Malgrat això, aquestes xifres són enganyoses. “Com que la definició de terrorista en l’última llei [del 2015] és molt ampla, s’han imputat persones per simples missatges favorables a l’EI a les xarxes socials. Però això no significa que siguin terroristes preparats per atemptar”, explica Ridha Yahyaoui, director del CTRET. D’altra banda, no queda clar que tots els milers de joves que van emprendre el viatge a Síria o l’Iraq s’adhereixin fidelment a l’EI i estiguin disposats a atemptar contra els seus compatriotes. Precisament, el seu retorn suposa un dels principals reptes per a la seguretat del país.

Les autoritats han adoptat una política preventiva que ha desembocat sovint en excessos, com l’arrest de persones pel seu aspecte o unes creences religioses ultraconservadores o el recurs als abusos per extreure confessions, segons advertia Amnistia Internacional en un informe recent. Un excés de zel tant pot ser garantia de la pau avui, com risc de més violència per demà.