L'oposició turca demana que s'anul·li el resultat del referèndum

El principal partit de l'oposició turca, el socialdemòcrata CHP, ha demanat aquest dimarts formalment l'anul·lació i repetició del referèndum a través del qual, aquest diumenge, els turcs van atorgar al president del país, Recep Tayyip Erdogan, tot el poder executiu. Els líders del CHP consideren que hi ha hagut irregularitats en el recompte de vots.

"Aquesta elecció no és vàlida, no és legítima. Per acabar amb aquesta il·legalitat demanem a la Junta Suprema Electoral (YSK) que anul·li el resultat del referèndum", ha declarat el vicepresident de la formació, Bülent Tezcan.

El dirigent socialdemòcrata ha insistit a dir que la sol·licitud d'impugnació s'argumenta en el fet que es van escrutar com a vàlids centenars de milers de vots que no contaven amb el segell reglamentari de les meses electorals.

"L'YSK no va accedir a eliminar les paperetes no segellades. No van ser acceptades i tots els sobres, els segellats i els no segellats, van ser ficats en bosses i comptats", ha dit Tezcan.

Per això, l'opositor ha demanat que es repeteixi la consulta del diumenge, en què el ' sí' a la reforma constitucional d'Erdogan va guanyar amb l' estret marge de 51,4% dels vots.

A l'espera de què el Govern faci públics els resultats definitius del referèndum, s'estima que els vots del 'sí' van superar els del 'no' en només 1,25 milions. El CHP considera que almenys 2,5 milions de paperetes no segellades van ser comptades com a vàlides.

"Mesura il·legal"

A més d'aquest partit, la missió d'observadors electorals de l' Organització per a la Cooperació i Seguretat a Europa (OSCE) va dir aquest dilluns que la decisió de donar validesa a aquests vots, emesa després d'iniciat el recompte, "va en contra d'una important mesura de seguretat i és il·legal".

L'YSK, en canvi, considera impossible que aquests vots no segellats puguin ser falsos i atribueix la falta de segell a " desconeixement o negligència dels membres de les meses".