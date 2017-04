La policia turca deté 38 persones per protestar contra el resultat del referèndum

El departament antiterrorista de la policia turca ha detingut, aquest dimecres a la matinada, a 38 persones --mentre dormien a casa seva-- per haver participat en protestes contra el resultat del referèndum, que ha servit per donar ales al president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per consolidar-se al poder.

Tant els observadors de l' OSCE com els partits d'oposició turcs han qüestionat l'ajustat resultat de la consulta, al·legant que, durant el recompte, es van compatibilitzar més de dos milions de paperetes que no havien estat segellades correctament, com estipula la llei.

El partit líder de l'oposició, el socialdemòcrata CHP, va presentar aquest dimarts una denúncia a la Junta Electoral Central (YSK) perquè investigués aquestes suposades irregularitats. "Avaluarem aquesta petició durant aquest dimecres", ha dit la junta, citada pel diari ' Hürriyet'.

Amb tot, aquest òrgan ja va dir aquest dimarts que, encara que acceptaven la petició del CHP, consideren que no hi ha hagut frau: "és una qüestió de desconeixement o negligència per part dels membres de la mesa", diu la YSK, que considera que les paperetes no segellades són autèntiques.

Tot i les protestes i les queixes tant internes com externes, el Govern d'Erdogan considera el resultat del referèndum com a vàlid i irreversible, tot i que els resultats definitius no es declararan fins d'aquí a uns dies.