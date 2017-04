La Turquia anti-Erdogan demana l’anul·lació del referèndum

L’ajustadíssima victòria del sí en el referèndum turc ha deixat un regust amarg entre els votants i els partits de l’oposició. Milers de ciutadans es van manifestar ahir per rebutjar el resultat de l’històric plebiscit que canviarà el sistema polític de Turquia. Una multitud es va manifestar sota una pluja torrencial des de Besiktas -feu de l’esquerra a Istanbul- fins a la cèntrica plaça de Taksim, per protestar per la dubtosa victòria d’Erdogan, després de les denúncies de frau de l’oposició. Les forces de seguretat van dispersar la marxa, en què es cridaven consignes com “Vam guanyar els del no” i “No a un sol home”, en referència als grans poders que obtindrà a partir d’ara el president, Recep Tayyip Erdogan.

El Partit Republicà del Poble (CHP), el principal de l’oposició al Parlament, va anunciar que no accepta els resultats i va restar legitimitat al fet que, amb un marge tan estret com el 2% de diferència, Turquia passi a ser un sistema presidencialista. La formació impugnarà dos terços dels vots emesos. Segons els seus càlculs, almenys 2,5 milions de vots són sospitosos perquè no disposaven del segell preceptiu amb què cada mesa electoral marca les paperetes abans de donar-les als electors. Segons l’escrutini final, l’opció del sí es va imposar a la del no per una diferència mínima de gairebé 1,3 milions de paperetes.

“No acceptarem aquest resultat. Ens mobilitzarem”, va assegurar a l’ARA Bekir Özcan, un líder del CHP. No obstant això, les possibilitats de revisió són molt escasses. La mateixa Junta Suprema Electoral va rebutjar de nou considerar les al·legacions de l’oposició, malgrat que va acceptar les paperetes sospitoses a petició d’interventors de l’oficialista AKP un cop va començar el recompte de sufragis. Per a l’organisme electoral, aquestes paperetes “havien sigut emeses per la Junta Electoral”, així que són “autèntiques, no falsificades”, va concloure. En la història moderna de Turquia mai s’ha repetit un resultat de referèndum o d’unes eleccions.

Més estat d’emergència

Però les crítiques també van venir de la missió d’observadors internacionals que encapçalava l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), que va denunciar irregularitats no només durant la jornada electoral sinó també durant la campanya. L’ens va advertir que la cobertura dels mitjans de comunicació turcs, controlats en bona part pel govern, es va centrar en els arguments del sí, favorables a Erdogan. A això cal sumar-hi les restriccions als mitjans de comunicació, les detencions de periodistes i el tancament de diaris i cadenes de televisió, mesures emparades per l’estat d’emergència decretat després de la sublevació militar fallida del 15 de juliol. Precisament, el govern turc prorrogarà durant tres mesos més les mesures excepcionals com a “precaució per protegir les llibertats i els drets dels ciutadans, la defensa de la democràcia i la prioritat de l’estat de dret”.

No es poden oblidar tampoc les violacions a les llibertats fonamentals de les minories. “A l’est de Turquia, als kurds els estan disparant o cremant vius al carrer. Tots els líders polítics kurds són a la presó. Intel·lectuals, professors. Qui pot anomenar això democràcia? Estem sota un règim policial”, va denunciar a l’ARA Gül Elmas, membre del prokurd HDP.

Les crítiques dins i fora del país no sembla que afectin gaire Erdogan ni el seu projecte presidencialista. Ara que l’oposició no ha aconseguit fer descarrilar el referèndum, no hi haurà cap obstacle que freni les ànsies de poder del mandatari. Aliè a la sospita de frau, Erdogan va assegurar que Turquia ha celebrat “la consulta més democràtica que s’hagi fet mai en qualsevol país europeu”.

En el seu discurs de diumenge després de la victòria del sí, Erdogan va tornar a insistir que convocarà un referèndum pel restabliment de la pena de mort. En cas que fes aquest pas, acabaria per allunyar-se definitivament de la UE.

“Si s’aprova al Parlament, jo ho firmo. Si no, farem un referèndum. No tenim el poder de perdonar els assassins dels nostres màrtirs”, va proclamar el president, en aparent al·lusió a les víctimes del fallit cop d’estat del juliol passat.

El govern de l’AKP i el seu president tiraran endavant la reforma constitucional tot i la dubtosa victòria del sí i els informes negatius de l’OSCE. Si bé el canvi a un règim presidencialista no es completarà fins al 2019, després que se celebrin eleccions, ja s’estan fent els primers passos. Erdogan recuperarà de manera imminent la seva condició com a membre de l’AKP, després de l’abolició de l’article constitucional que obliga el president a ser neutral i apartidista. No obstant això, es tracta d’un canvi simbòlic perquè Erdogan mai ha deixat de ser el cap del partit islamista. També es reformarà dins dels pròxims 30 dies l’Alt Consell del Poder Judicial (HSYK) i se’n reduirà el nombre de membres de 23 a 13. El president nomenarà 4 representants de l’HSYK, 7 del Parlament i també tindrà potestat per escollir el ministre de Justícia i viceministre.

Des de Washington, Erdogan va rebre la trucada del president Donald Trump, que va voler felicitar personalment el turc per la seva victòria, segons van informar fonts del palau presidencial d’Ankara.

Les claus del resultat

Un president sultà

Turquia es converteix en un sistema presidencialista, ja que dona al president un poder executiu que fins ara no tenia perquè gairebé era un càrrec simbòlic. El canvi elimina el primer ministre i atorga al president facultats per dissoldre el Parlament, ignorar la fiscalització dels diputats, eliminar la moció de censura o nomenar quatre dels set membres del Consell del Poder Judicial.

El vot urbà contra el rural

Malgrat les restriccions de llibertats, el control de mitjans i l’ofensiva propagandística, Erdogan tan sols va poder guanyar per una diferència del 2,42% (1,3 milions de paperetes). El resultat deixa la fotografia d’un país polaritzat, amb una clara divisió entre la Turquia rural -que ha votat a favor del canvi- i el rebuig dels kurds i dels electors de les ciutats, sobretot a Esmirna, on el no va obtenir el 68%.

El sí de la diàspora europea

El suport al controvertit canvi constitucional ha tingut un suport majoritari entre els 2,5 milions de turcs residents a Europa. L’agència semipública Anadolu va afirmar ahir que l’opció del sí va superar el 60% a Alemanya -on hi ha la colònia més gran-, França i els Països Baixos, mentre que a Àustria i Bèlgica va suposar més del 73%. Ministres del gabinet d’Erdogan van fer campanya a favor de la reforma en diverses ciutats europees. El veto de les autoritats holandeses va provocar una crisi diplomàtica i que el govern d’Ankara utilitzés la prohibició per atiar el nacionalisme turc entre l’electorat.

La pena de mort

Guanyat el referèndum, Erdogan va apuntar que està disposat a sotmetre a consulta la reintroducció de la pena capital, que, si s’aprovés, suposaria acabar amb el procés d’adhesió a la Unió Europea. A través de Twitter, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, es va mostrar “amoïnat” perquè el president turc s’atreveixi a traspassar la “línia vermella” que suposa la pena de mort per a la UE.