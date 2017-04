Turquia decideix si entrega el poder absolut a Erdogan

Fotografies d’un Recep Tayyip Erdogan de somriure triomfalista amb les lletres d’“Evet” [Sí] omplen tanques publicitàries, pengen de les façanes dels edificis o es colen a les marquesines de les parades d’autobús, del tramvia o del metro. Els principals carrers dels barris estan decorats amb tires amb banderoles vermelles amb la bandera del país i banderoles blanques amb el “Sí”. Turquia celebra demà un històric referèndum per instaurar un sistema presidencial al país, que donaria a Erdogan més poders per governar. L’agressiva campanya a favor de la reforma constitucional del dirigent del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) ha ocupat la major part d’espais públics, i ha deixat una representació limitada a la campanya del “Hayir” [No].

Tot just desembarcar del ferri, a la riba oriental del mar de Màrmara, diverses voluntàries del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) assalten els passatgers amb fullets informatius de la campanya pel no, mentre des d’uns altaveus amb un volum estrident se sent una cançó de l’estrella de rock turca i activista ecologista Haluk Levent. Al darrere hi ha una carpa amb un grup de dones kurdes del partit que fan polseres i fermalls amb vidres per vendre’ls entre els vianants i recaptar fons per al partit. “No estem en contra del referèndum sinó en contra de la desigualtat entre els partits”, es queixa Zale Karademir, portaveu del grup de dones de l’HDP. “No hi ha llibertat d’elecció. Tots els nostres líders polítics són a la presó, per la qual cosa no han pogut participar en els debats. No tenim suport de cap institució. Els nostres recursos econòmics són molt limitats. Ens hem finançat la campanya nosaltres mateixos, mentre que el govern ha estat gastant diners públics per fer els seus mítings i la campanya publicitària”, denuncia la partidària del tercer partit de l’oposició al Parlament. “Hi ha molts llocs de Turquia on han prohibit a l’HDP fer campanya. Les autoritats ens han confiscat tota la propaganda escrita en kurd. No ens deixen fer campanya en kurd”, diu Karademir abans d’afegir que la policia les ha “intimidat més d’una vegada” .

Ressentiment cap a Europa

Uns metres més enllà hi ha una gran carpa del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP). Hi treballen desenes de voluntaris i almenys sis organitzadors. Tenen taules i cadires de plàstic per atendre els ciutadans. “Estem convençuts que aquesta reforma constitucional de 18 articles és el millor per a l’estabilitat i el creixement de Turquia. Els tres poders, executiu, legislatiu i judicial, en un sol home fort com Erdogan faran créixer encara més la nostra nació”, assegura Yasar Öztürk, responsable de la campanya de l’AKP. “A Europa li molesta el nostre desenvolupament, que siguem un país amb infraestructures, amb una gran indústria militar. Som forts i no tenim por de ningú que ens amenaci”, adverteix Öztürk. El portaveu de l’AKP no es planteja la possibilitat que guanyi el no a la reforma. “Surti el sí o el no, seguirem amb els nostres objectius per una gran Turquia”, assegura.

Però, tot i l’entusiasme dels seguidors d’Erdogan, al barri de classe mitjana de Kadiköy, on al capdavant del govern municipal hi ha el socialdemòcrata Partit Republicà del Poble (CHP), hi ha més veus a favor del no que del sí. “No necessitem aquest règim [el presidencialista]. Almenys ara les lleis es discuteixen al Parlament perquè les aprovi. El que vol Erdogan és convertir Turquia en un sultanat”, opina la Cigdem, treballadora de banca a l’atur. “No vull aquest futur per als meus fills. Si els plans d’Erdogan tiren endavant, vull que els meus fills marxin a Europa”, lamenta.

El Gokhan, de 42 anys, està en contra de la reforma constitucional. “El govern actua com si es tractés d’una gran empresa. Tot el que fa és per obtenir beneficis propis sense comptar amb el benestar del poble. El seu joc és molt perillós. Han sacrificat que Turquia pogués entrar a la Unió Europea i han venut el país a Qatar i l’Aràbia Saudita. Turquia està en un període regressiu, d’aquí quatre o cinc anys veurem el món a través d’un nicab”, adverteix aquest inversor privat.

Tot i que les enquestes donen un resultat molt ajustat entre el sí i el no, al conservador barri d’Üsküdar, a la part asiàtica, la majoria d’entrevistats esperen que Erdogan guanyi el referèndum amb un folgat 70% de vots a favor.

Una llarga cua de jubilats s’afanyen a entrar en una carpa de l’AKP on els voluntaris reparteixen dolços. “Estem molt contents amb el nostre president, amb com treballa per al seu poble. Si guanya el referèndum serà com enviar Turquia en un coet a la Lluna”, explica emocionat el Fevzi, un jubilat de 68 anys. El Fevzi pertany a la generació de turcs que van haver d’emigrar a Europa als anys 70. “Durant el govern del CHP no hi havia feina i vaig haver d’emigrar a Alemanya, vaig treballar 10 anys en la construcció i quan vaig tornar aquí no tenia res. Des que l’AKP va arribar al poder, el 2002, Turquia ha prosperat, hi ha feina per a tothom i ningú no ha d’emigrar a Europa perquè està molt millor aquí”, sentencia.