Turquia jutja els primers policies acusats de l’intent de cop d’estat

Tres cadenes perpètues

Ahir va arrencar a Silivri, a l’oest d’Istanbul, el primer judici relacionat amb el cop d’estat del 15 de juliol. En total, 29 policies es van asseure al banc dels acusats per traïció al seu país. En concret, afronten el càrrec de desobediència per negar-se a protegir el palau presidencial de Recep Tayyip Erdogan la nit del cop fallit. Les penes sol·licitades per als agents van des dels 7 anys i mig de presó fins a tres cadenes perpètues. Hi ha 21 policies que podrien ser sentenciats a la pena màxima, mentre que per als 8 restants se sol·liciten penes menors. El judici d’ahir, tot i donar el tret de sortida de la resta, no és el més significatiu. Ho serà el que es farà contra els considerats ideòlegs del cop d’estat que va causar la mort a 240 persones.

“Tots els involucrats en l’intent de cop han de tenir un judici just”, va dir Orhan Cagri Bekar, un advocat que representa les víctimes del cop. “Els que es declarin culpables han de ser condemnats a la pena més greu possible, perquè es tracta d’una traïció al país”. En total hi ha prop de 40.000 persones detingudes acusades de tenir relació amb el cop d’estat del juliol. I fins a 100.000 han sigut acomiadades o suspeses de la seva feina a l’exèrcit, la judicatura, les forces de seguretat i l’àmbit educatiu de tots els nivells, entre d’altres. Ahir s’hi va sumar l’ordre de detenció de 45 militars més, acusats d’utilitzar una aplicació mòbil de missatgeria instantània en què els missatges són xifrats. L’eina va ser presumptament desenvolupada per garantir la privacitat entre els seguidors de l’acusat d’estar rere el cop d’estat, el clergue islàmic Fethullah Gülen.

La purga d’Erdogan

Des de l’alçament del 15 de juliol el president Erdogan ha iniciat una ofensiva contra els suposats colpistes, considerats enemics de l’estat. Arran del cop fallit, el govern turc s’ha llançat a perseguir mitjans de comunicació, polítics de l’oposició i, en general, grups contraris als seus interessos.

Com a exemple, el diari Cümhuriyet ha perdut el seu director, editor, diversos redactors i treballadors, després de ser empresonats sota l’acusació de donar suport a la confraria de Gülen. I, per la seva banda, el Partit Democràtic dels Pobles (HDP), tercera força política del Parlament turc i que aplega l’esquerra kurda, també està en el punt de mira d’Erdogan, amb diversos detinguts.