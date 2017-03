Polònia amenaça de fer fracassar la cimera si es renova Tusk com a president del Consell Europeu

Polònia assegura que farà “el que calgui” perquè el president del Consell Europeu, el polonès Donald Tusk, no sigui renovat en el càrrec aquest dijous a la cimera que els líders dels vint-i-vuit celebren a Brussel·les. Un dels principals punts de l’agenda és decidir si allarguen el mandat de Tusk dos anys i mig més.

El consens per renovar-lo és “general” però el govern de Polònia, en mans dels ultraconservadors de Llei i Justícia, el partit de l’ex primer ministre Jaroslaw Kaczynski, s’hi oposa perquè considera que Tusk no és políticament neutral i ha criticat les decisions del govern polonès.

L’executiu liderat per Beata Szydlo ha amenaçat hores abans de l’inici del Consell Europeu de fer fracassar la cimera no signant les conclusions si no s’escolta la seva petició. Demana ajornar la decisió en un intent de guanyar temps per negociar i salvar la cara davant del seu electorat. “Farem el que calgui perquè avui no se celebri la votació”, ha assegurat el ministre d’Exteriors polonès, Witold Waszczykowski.

Polònia no té dret a veto

Per renovar el liberalconservador Donald Tusk només cal majoria qualificada i, per tant, Polònia no té dret a veto. De fet, el president de torn del Consell Europeu, el maltès Joseph Muscat, ja ha advertit que la reelecció de Tusk “serà avui”. El mandat de Tusk acaba al maig i els líders tenen marge per ajornar la decisió, però la UE té temes més complicats damunt la taula, com el Brexit, i no volen deixar per a més endavant la decisió.

Donald Tusk compta amb el suport de la majoria de líders, entre els quals la cancellera alemanya, Angela Merkel. "Estic desitjant treballar amb ell en un futur", ha assegurat Merkel en un discurs al parlament alemany.

La UE aposta per la seguretat i la defensa

A la cimera, que comença a les 16.00 h, els líders han de debatre també el futur de la UE sense el Regne Unit. Els 27 socis preparen la declaració que faran pública a la cimera del 25 de març a Roma, amb motiu del 60è aniversari del Tractat de Roma, per confirmar que el futur del club europeu passa per una Europa a diferents velocitats d’integració. Els governs europeus volen apostar per més integració en seguretat i defensa, un dels temes en què la UE es vol centrar per retornar la confiança als ciutadans.