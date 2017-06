La UE veu la Xina com un aliat contra el canvi climàtic

La lluita contra el canvi climàtic pot forjar aliances que, fins no fa gaire, eren improbables. La hipotètica sortida dels Estats Units de l’acord COP21 de París deixaria en mans de la Unió Europea i la Xina el lideratge d’un pacte que busca evitar una catàstrofe sense retorn per al planeta. Pequín, que es va adonar que les greus conseqüències que pateixen els seus ciutadans per l’emissió de CO2, és, juntament amb Brussel·les, la que més defensa el text aprovat el desembre del 2015. I així ho faran públic avui totes dues potències en un comunicat conjunt en el qual demostraran la seva bona sintonia.

Les cimeres entre la UE i la Xina no han estat mai exemptes de tensions. Però, aquesta vegada, la trobada entre el primer ministre xinès, Li Keqiang, amb els presidents del Consell Europeu, Donald Tusk, i de la Comissió, Jean-Claude Juncker, pot conduir a una entesa.

En el comunicat conjunt amb la Xina reafirmaran sense embuts que les potències sí que són al mateix vaixell. Un dels més clars ha sigut Jean-Claude Juncker, que ha lamentat que tot i que es va explicar a la cimera del G-7 a Trump que “no és bo ni per al món ni per als Estats Units” deixar l’acord, ha advertit del risc que suposaria perdre Washington com a aliat; en aquest sentit, ha advertit, que " els buits d’uns són ocupats per altres”, un avís que reforça que pot ser la Xina la que ocupi ara el lideratge amb la UE. Per la seva banda, Donald Tusk tampoc ha esquivat la oportunitat de piular per dirigir-se a Trump en un joc de paraules: “ Sisplau, no canviï el clima (polític) a pitjor”.

Tot i així, Juncker assegura que no vol “dramatitzar en excés” la situació, que “l’acord seguirà vigent” i considera positiu tenir al costat la Xina en la lluita contra el canvi climàtic, el país més contaminant del planeta davant dels Estats Units. Fins fa poc aquest país bloquejava qualsevol avanç en aquesta matèria, però la realitat en la qual viuen els xinesos, amb les imatges de la capital on amb prou feines es veu res per la boira contaminant, ha ajudat a fer reaccionar les autoritats del país.

Juncker, això sí, ja ha avançat que el procés de sortida dels Estats Units de l’acord pot trigar fins a tres anys. Des de Brussel·les asseguren que estan preparats per assumir el lideratge. “Per a Europa, el planeta primer”, va assegurar el portaveu de la institució en al·lusió al lema de Trump “Els Estats Units primer”. El comissari d’Acció pel Clima i encarregat de les negociacions del bloc comunitari durant la COP21, Miguel Arias Cañete, sense esmentar els Estats Units va piular que “el món pot comptar amb Europa per mantenir el lideratge pel clima global. Junts, estarem amb París, defensarem París”, ha assegurat.

També la cancellera alemanya, Angela Merkel, s'ha referit a la polèmica en afirmar que l'Acord de París és "essencial", i ha animat la resta dels seus col·legues dirigents a sumar-se a la pressió en favor de mantenir les mesures per refredar el planeta.

El negacionisme del canvi climàtic del president Donald Trump va formar part de la seva campanya. Tot i els problemes domèstics i les sospites per la ingerència russa que havien deixat aparcada la qüestió, Trump es va a negar a firmar el comunicat en suport a la lluita contra el canvi climàtic durant la reunió del G-7 i ara es desvincula de l’acord més important fins ara, que tracta d’evitar que la temperatura global no augmenti més de dos graus abans de finals de segle.