La UE amonesta els països que no han acollit cap refugiat

Brussel·les va anunciar ahir que obre procediments d’infracció contra Polònia, Hongria i la República Txeca, els tres països que no han acollit cap dels 160.000 refugiats arribats a les costes d’Itàlia i Grècia. És la primera vegada que la Comissió Europea eleva el to davant la falta de compromís de reubicar persones que necessiten protecció internacional.

A falta de tres mesos perquè es doni per conclosa la reubicació de refugiats, l’executiu comunitari ha començat a emprendre accions contra els països més díscols: els del bloc de Visegrad. Només Eslovàquia s’ha desmarcat del que han fet els seus veïns (acollint in extremis 16 persones en els últims mesos), però la resta no han reubicat cap refugiat o, en el cas del govern txec, només va acollir 12 persones ara fa més d’un any. “No es tracta d’un càstig, ha arribat el moment de passar a l’acció amb el temps que ens queda”, va avisar ahir el comissari d’Interior, Dimitris Avramopoulos.

El comissari espera que amb aquesta decisió els països assenyalats recondueixin la situació i comencin a acollir refugiats. Tot i així, no queda clar que la infracció tingui l’efecte desitjat: la República Txeca va treure importància al procediment obert i es mostra convençuda que el sistema de reubicacions és un incentiu a “la migració il·legal”. A més, va avançar que mantindrà la seva negativa a acollir a ningú, especialment després del “clima d’insegurat” pels recents atacs terroristes a la UE.

La decisió de reubicar 160.000 refugiats arribats a Itàlia i Grècia es va prendre el setembre del 2015 i es va acordar amb els vots a favor de tots els països menys Eslovàquia, Romania, la República Txeca i Hongria, cosa que va provocar una profunda tensió amb l’Est. “La decisió la vam prendre tots junts i és obligatòria, el temps ha passat i el termini ha vençut”, va recordar visiblement molest Avramopoulos ahir. “Són els tres estats que no han fet res en més d’un any. Hongria no ha fet res, Polònia va dir que faria alguna cosa al desembre però no va reubicar ningú. Han promès molt, però no han fet res”, va afegir. Tot i així, si els països amb procediment obert reben refugiats d’aquí a finals de setembre, el procediment d’infracció s’aturarà. En cas contrari, el cas pot arribar fins al Tribunal de Justícia de la UE, que podria imposar sancions. Tot i així, la justícia europea ja vigila el cas, ja que Eslovàquia i Hongria van exigir que el tribunal es pronunciés sobre si la reubicació compleix la legislació comunitària.

Malgrat tot, la majoria de països encara estan molt lluny de complir amb els seus compromisos. De moment, només s’han reubicat 20.869 persones i, tot i que des de l’executiu comunitari admeten que no es podrà arribar a la xifra de 160.000 reubicacions, esperen que les 13.000 persones registrades i a punt per ser reubicades puguin començar una nova vida en un altre país de la UE. Els països que més s’acosten als compromisos i que previsiblement hi podran arribar són Finlàndia (ha acollit 1.640 dels 2.078 refugiats previstos), Irlanda (459 de 600), Letònia (317 de 481) i Portugal (1.374 de 2.951). Espanya, que en l’últim mes tampoc ha rebut ningú, es manté en 886 persones d’un total de 9.323 refugiats que ha de reubicar d’aquí al setembre.