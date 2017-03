La UE espera que la derrota de Wilders aturi també Le Pen

El primer ministre d’Holanda i vencedor de les eleccions de dimecres, el liberal Mark Rutte, va rebre ahir una carta de felicitació amb un cor dibuixat a mà al costat de la signatura. Era del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. El cap de l’executiu comunitari va ser un dels primers a trucar a Rutte la nit electoral per felicitar-lo quan només s’havien publicat les enquestes a peu d’urna, abans fins i tot de conèixer els primers resultats parcials. I ahir va enviar la missiva amb un cor dibuixat que expressava l’eufòria de Juncker per la derrota de l’extrema dreta. Un detall poc ortodox per a una carta oficial, però carregat de simbolisme.

A la carta, Juncker hi destacava que la victòria del Partit Liberal (VDD) és “inspiradora per a molts” -un missatge adreçat als francesos i als alemanys, que celebren eleccions aquest any- i celebra que els holandesos hagin votat per Europa en comptes d’abraçar el discurs de la por i la intolerància. “La gent dels Països Baixos ha votat de forma aclaparadora pels valors que Europa representa: llibertat i societats tolerants en una Europa pròspera”, escriu Juncker en la breu missiva.

Mark Rutte va ser el vencedor de les eleccions amb 33 escons (21% dels vots) en un Parlament molt fragmentat en què 13 partits van aconseguir representació. La ultradreta de Geert Wilders, el Partit per la Llibertat (PVV), va ser la segona força més votada, amb 20 escons (13% dels vots), en unes eleccions marcades per l’elevada participació. Tot i quedar en segona posició, Wilders no va complir les expectatives -durant mesos les enquestes preveien una victòria del PVV- i va perdre vots respecte a les eleccions del 2010, quan va obtenir 24 escons.

Felicitacions dels líders

Els principals dirigents europeus també es van afanyar ahir a felicitar Rutte i a fer una lectura europeista dels resultats. La cancellera alemanya, Angela Merkel, va celebrar l’elevada participació als comicis i el “resultat proeuropeu”. En la mateixa línia es va expressar el president de França, François Hollande, que considera els resultats “una clara victòria contra l’extremisme”. També alguns candidats a les eleccions franceses que lluitaran per frenar l’extrema dreta del Front Nacional de Marine Le Pen van destacar la derrota del populisme a Holanda.

Les felicitacions dels polítics europeus són un símptoma clar que els comicis holandesos tenien una dimensió europea. La victòria de Rutte aporta un bri de tranquil·litat a una Europa amenaçada pel populisme. La UE temia un efecte dòmino si la ultradreta holandesa es coronava. Els holandesos van preferir Rutte a Wilders, però la segona posició del líder xenòfob deixa clar que l’extrema dreta continuarà la seva lluita per fer-se un lloc a Europa. Els pròxims partits es juguen a França a la primavera i a Alemanya a la tardor, dues cites que també seran claus per al futur del projecte europeu.

Erdogan apuja el to

El primer ministre holandès va saber jugar les seves cartes per frenar Wilders. D’una banda, demostrant mà dura amb el govern de Turquia en els dies previs a les eleccions. I de l’altra, endurint el seu discurs antiimmigració per captar vots de Wilders. La tensió diplomàtica amb el govern de Recep Tayyip Erdogan ha jugat a favor de Rutte. El govern turc segueix tensant la corda i ahir el president del país va dir al primer ministre holandès que havia guanyat les eleccions però “havia perdut l’amistat de Turquia”. Erdogan va afegir tensió a la relació amb Europa: “Han començat una creuada, no hi ha cap altra explicació. Europa s’acosta als temps d’abans de la II Guerra Mundial”, va assegurar el president turc.

Rutte era clarament el candidat d’Europa, però el seu govern ha sigut fins ara molt crític amb algunes polítiques europees. El primer ministre haurà de buscar nous socis de govern després de la desfeta del seu principal aliat fins ara, el partit socialdemòcrata (PvdA), que va patir una dolorosa derrota a les eleccions de dimecres. Dels 38 escons en l’anterior Parlament, passa a només nou. Holanda, un dels pocs països de la UE que tenia un govern format per un partit socialdemòcrata, girarà cap a la dreta.

L’aritmètica parlamentària ofereix diferents aliances possibles, però el més probable és que el Partit Liberal de Rutte busqui la formació d’un govern de dretes. El que està clar és que l’extrema dreta, tot i ser la segona força, no formarà part del nou govern d’Holanda.

El futur incert del president de l’Eurogrup

El partit socialdemòcrata holandès va patir un estrepitós fracàs a les eleccions holandeses de dimecres i no formarà part del pròxim govern del país. L’actual ministre de Finances i president de l’Eurogrup, el socialdemòcrata Jeroen Dijsselbloem, deixarà de ser ministre, un fet que crea molta incertesa sobre el seu futur com a màxim dirigent de l’Eurogrup, perquè el càrrec ha d’estar ocupat per un ministre. Ahir, fonts diplomàtiques van explicar que l’holandès podria continuar com a president fins al final del mandat, tot i que encara no hi ha res decidit.