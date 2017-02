"La UE vol deteriorar les condicions d'acollida perquè no vinguin més refugiats"

Lesbos és l'illa grega que ha rebut més refugiats en els últims dos anys. Només el 2015 hi van arribar 550.000 demandants d'asil i tot i que el nombre de persones que es juguen la vida per arribar-hi ha disminuït després de l 'acord entre la UE i Turquia encara hi ha milers de refugiats atrapats.

En una entrevista al programa "(Des)muntant Europa" de Catalunya Informació, quan li han preguntat sobre perquè els refugiats que són a l'illa no són traslladats a la Grècia continental per poder ser millor acollits, l'alcalde de Lesbos, Spiros Galinos, ha replicat: "És el mateix que em demano jo i l'única explicació que li veig és que la Unió Europea té la intenció de deteriorar la situació, les condicions d'acollida dels demandants d'asil a l'illa, per enviar un missatge als altres refugiats que s'estan esperant per travessar el mar des de Turquia i arribar a Europa. Que sàpiguen que les condicions aquí són dolentes i que no vinguin a Lesbos, a Grècia, a la Unió Europea".

Galinos denuncia que "això és una política inhumana de la Unió Europea" i afegeix que hi està "completament en desacord". També considera que "la Unió Europea i el govern grec han comés molts errors" i destaca que fins al 25 de setembre de 2015 a Lesbos van "fer front a la crisi completament sols".

Spiros Galinos va visitar Barcelona el març de 2016 per signar un conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Ada Colau sobre la gestió de la crisi dels refugiats.