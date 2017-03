La UE endureix el to davant l’inici de les negociacions del Brexit

La Unió Europea ha entrat de ple en la negociació del Brexit i ho ha fet endurint el to. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va enviar ahir als estats membres que es queden un document amb les directrius del diàleg que posa les cartes de la UE sobre la taula. Els socis estan disposats a posar en marxa unes negociacions “constructives” però deixant clar les seves “línies vermelles”.

La UE té la paella pel mànec i des del minut zero vol mostrar-se inflexible amb algunes demandes de Londres per “reduir al màxim les incerteses” que suposa el Brexit. Els Vint-i-set volen mostrar la seva unitat davant els intents del Regne Unit de dividir els socis de la Unió i resoldre com més aviat millor totes les incerteses que implica el divorci per als milions de ciutadans i empreses europees establertes a l’illa. “La negociació és bàsicament sobre els danys” de la sortida dels britànics, resumien ahir fonts comunitàries.

Dues fases diferenciades

El document és tota una declaració d’intencions del bloc europeu: els Vint-i-set volen agafar les regnes de la negociació, marcar els ritmes i els temps. Les directrius deixen clar que primer es negociarà la desconnexió, que inclou qüestions complicades com la factura que haurà de pagar Londres abans de marxar. En una segona fase es discutirà la nova relació entre la UE i el Regne Unit, tot i que els socis europeus accepten que aquesta segona fase es comenci a negociar abans que la primera estigui tancada.

La condició, segons el document, és que la primera part de les negociacions estigui prou avançada, una valoració política que recaurà en els líders europeus. És poc probable que s’arribi a aquest punt abans de les eleccions a Alemanya, previstes per després de l’estiu. Londres demanava negociar des del principi en paral·lel la sortida de la UE i les futures relacions, una demanda que no ha sigut acceptada pel bloc.

Les directrius també subratllen que la UE negociarà conjuntament el Brexit i no hi haurà converses bilaterals entre el govern de Theresa May i les capitals de la resta de socis de la Unió. “Per no debilitar la posició de la UE, no hi haurà negociacions per separat entre estats membres individuals i el Regne Unit en qüestions que tinguin a veure amb la sortida del país de la UE”, afirma el document. Tot i això, sí que es permetran negociacions entre Madrid i Londres per concretar el futur de Gibraltar. Espanya tindrà l’última paraula.

Les línies generals de la negociació preveuen un període de transició entre la sortida del Regne Unit, prevista per al març del 2019, i l’aplicació de la nova relació entre la UE i Londres. També mecanismes, encara per concretar, per resoldre els buits legals després del Brexit.

Si fracassen les converses i no hi ha acord el 2019, la UE “estarà preparada” per a aquest escenari, afirma el document. “Seria molt dolent per a tots no arribar a un acord, però sobretot per al Regne Unit”, deien ahir fonts comunitàries.