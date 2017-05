La UE fracassa en el seu intent de llimar diferències amb els EUA

No és cap secret que el nou president dels Estats Units no agrada a Brussel·les. No s’entén la seva manera tan poc diplomàtica de fer política, i no agrada la seva proximitat amb Rússia, ni la seva actitud proteccionista en matèria comercial, ni el seu suport al Brexit i a l’extrema dreta europea. Tampoc el seu tarannà, tan poc diplomàtic i als antípodes de l’elegància de Barack Obama. Però cinc mesos després de l’arribada al poder de Donald Trump, la Unió Europea pretenia aprofitar la primera visita ahir del mandatari a Brussel·les per deixar de banda les diferències i recompondre la relació. Els socis europeus volien evitar un xoc de trens amb Washington: Europa considera clau l’aliança amb els Estats Units en qüestions tan rellevants com la lluita contra el terrorisme islamista.

La visita de Trump, però, ha suposat una galleda d’aigua freda per a la Unió i la seva voluntat de construir ponts amb els EUA. Els dirigents comunitaris van poder constatar ahir que malgrat la voluntat d’acostar-se al nou president dels Estats Units, hi ha diferències insalvables que dificultaran la cooperació entre Washington i Brussel·les. No hi va haver grans sortides de to, però sí que es van poder constatar punts de vista molt allunyats en certs dossiers: el canvi climàtic, la política comercial i les relacions amb Rússia són tres de les principals discrepàncies entre els dos blocs.

Reunió europea

Els dirigents comunitaris -el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i el de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker- van rebre Trump hores d’abans de la cimera de l’OTAN amb tots els honors i amb un somriure dibuixat a la cara. Però una cosa són les intencions i una altra la realitat. En la seva trobada amb el president nord-americà, Donald Trump els va assegurar que no pensa comprometre’s amb els objectius en matèria de canvi climàtic. Tampoc va fer un pas enrere en la seva proximitat amb Putin.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, polonès i molt sensible amb les qüestions que afecten Rússia, va deixar clar que la reunió no va satisfer les expectatives. Tusk, el dirigent europeu que havia qualificat Trump “d’amenaça” per a Europa quan va guanyar les eleccions, va confirmar ahir les discrepàncies, tot i que va utilitzar un llenguatge molt subtil. “No puc dir amb el cent per cent de seguretat que tinguem la mateixa opinió sobre Rússia”, va assegurar.

Els països europeus estan molestos amb Trump per la presumpta revelació d’informació classificada al president rus, Vladímir Putin. El Regne Unit també està profundament molest amb Trump per la filtració a mitjans de comunicació nord-americans d’informació relacionada amb l’atemptat de Manchester. Els europeus no es fien del president nord-americà, però preocupa especialment que Putin pugui treure profit d’aquestes filtracions del seu amic.

Després de les paraules de Tusk, l’entorn del president del Consell es va afanyar a subratllar que el clima de la reunió havia sigut “amistós i constructiu”. De fet, Tusk va admetre que no tot són discrepàncies i que Europa i els Estats Units estan d’acord en algunes àrees, especialment en la lluita contra el terrorisme i en els valors que comparteixen els dos costats de l’Atlàntic. “Els valors i principis, primer. Això és el que Europa i Amèrica haurien de dir”, va subratllar Donald Tusk.

Elogis a Macron

Trump, que havia arribat a qualificar la UE de “forat de l’infern”, ahir només va parlar a l’OTAN, però fonts comunitàries van explicar que el republicà, defensor del Brexit en públic, va expressar en privat la seva preocupació per la pèrdua de llocs de treball als Estats Units a conseqüència de la sortida del Regne Unit de la UE. El president nord-americà també va sorprendre pels elogis al nou president de França, Emmanuel Macron, amb qui es va reunir durant un dinar abans d’assistir a la cimera de l’OTAN. “És un honor ser aquí. Macron ha fet una campanya increïble i ha obtingut una victòria formidable”, va dir Trump, fins ara defensor de la líder de la ultradreta francesa, Marine Le Pen.