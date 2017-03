La UE es reinventa per sobreviure a la sortida del Regne Unit

El Regne Unit notificarà en les pròximes setmanes l’activació de l’article 50, que regula la sortida del club europeu. Les data no pot ser més sensible: d’aquí dues setmanes es compleix el 60è aniversari dels tractats fundacionals del projecte unitari. Els socis no volen que sigui un aniversari amarg, sinó que el volen aprofitar per llançar un missatge d’unitat i d’optimisme. Volen redibuixar el projecte per superar la crisi existencial que ha provocat la demanda de divorci de Londres.

Els líders europeus -tots menys la primera ministra britànica, Theresa May- van debatre ahir a Brussel·les l’esborrany de la declaració que faran pública a la cimera que celebraran a Roma el 25 de març. El text és una declaració d’intencions sobre el futur de la UE amb promeses i idees per salvar Europa que passen per fer una Unió més segura, més social i que avanci en la integració a diferents velocitats.

El document recorda els inicis del club europeu, amb una Europa destrossada després de la Segona Guerra Mundial. “Vam decidir unir-nos i reconstruir el continent des de les cendres”, afirma l’esborrany. “La UE va néixer com el somni d’uns quants i s’ha convertit en l’esperança de molts”, assegura el text. El document també fa un repàs a les propostes de la nova UE de 27 socis.

Unitat

La necessitat de mantenir-se units és la idea més repetida

És una de les prioritats dels socis europeus i un dels reptes més complicats: demostrar que estan units després del Brexit i compromesos amb el projecte europeu. “Hem de demostrar més unitat i solidaritat entre els estats membres”, afirma l’esborrany. I remata: “La unitat no és una opció. És una necessitat”. La insistència sobre aquest punt té la seva lògica tenint en compte que els socis europeus estan cada vegada més dividits.

Diferents velocitats

Els països de l’Est rebutgen que alguns socis s’integrin més

El text recull la idea de permetre una Europa a diferents velocitats perquè alguns socis puguin anar més enllà en la integració d’algunes polítiques deixant de banda els que no desitgin integrar-se més. “Alguns podran treballar junts, més i més ràpid en algunes àrees, però deixant la porta oberta als que s’hi vulguin unir més tard”, diu el document provisional.

Aquest paràgraf és el que genera més controvèrsia. Els països de l’Est, els menys europeistes -en alguns casos, com Polònia i Hongria, euroescèptics- rebutgen la idea d’una Europa a diferents velocitats. Ahir van acusar els socis que volen més integració deixant la resta enrere de traçar “una línia divisòria, un nou Teló d’Acer”. La crítica va ser rebutjada pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. “Aquesta no és la intenció”, va assegurar al final de la cimera d’ahir. El paràgraf es podria revisar en els pròxims dies per trobar el consens amb els socis de l’Est, segons van explicar ahir fonts comunitàries.

Seguretat i defensa

La nova UE vol ser més segura i més militar

Per oferir una Unió més segura per als ciutadans, la futura UE vol fer avenços substancials en matèria de seguretat i defensa. Ja s’ha posat la primera pedra d’una política de defensa comuna però la idea és anar més enllà en un moment complicat, amb amenaces com el terrorisme i el poc compromís de la nova administració nord-americana amb l’OTAN. L’esborrany de la declaració afirma que “Europa està preparada per prendre més responsabilitats i compromesa a reforçar la seguretat i la defensa”. No és un terreny políticament fàcil i es poden crear divisions en un futur. És una de les àrees en què es podria aplicar la idea de les diferents velocitats.

L’Europa al món

La UE aposta per més acords comercials i més protagonisme

L’acord comercial amb els Estats Units està en suspens i el del Canadà s’ha aprovat amb enormes dificultats per part de la UE. Tot i això, els líders europeus faran una crida a la cimera de Roma a seguir apostant pel lliure comerç. La UE també vol ser més protagonista i “forta” al món. “Volem una Europa capaç de construir noves aliances -també amb l’Àfrica- i de promoure l’estabilitat i la prosperitat dels seus veïns i també globalment”, afirma el document.

L’Europa social

L’objectiu és promoure el progrés social i econòmic

Amb la crisi econòmica, la UE sembla haver deixat de banda l’Europa social. El futur, però, passa per posar l’accent en el progrés social i econòmic, segons quedarà reflectit en la declaració de Roma. També queda recollida la voluntat de lluitar contra la pobresa.