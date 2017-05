El UKIP proposa un immigrant per cada britànic que marxi

La immigració continua sent un actiu molt rellevant dins de l’escenari polític britànic, i ahir es va convertir en el centre d’atenció de la campanya electoral que ha de conduir a les eleccions del 8 de juny. Els conservadors i el xenòfob i antieuropeu UKIP s’hi van referir amb diferents propostes que, des de l’oposició laborista, van ser titllades immediatament d’“irreals”.

En un míting a Harrow, al nord-oest de Londres, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va indicar implícitament que el seu partit inclouria en el programa, que es presentarà la setmana vinent, la promesa de mantenir els nivells d’immigració en “desenes de milers de persones anuals”. Aquesta, de fet, ha sigut una promesa tory recurrent des de l’any 2010. L’incompliment, però, també ha sigut sistemàtic des d’aleshores: fins al setembre del 2016, el saldo d’immigrants havia sigut de 273.000 persones.

A més, quan la premsa que assistia a l’acte va demanar a May si l’objectiu s’aconseguiria al final de la legislatura, el 2022, la premier va obviar la pregunta. De fet, les esquiva totes. El manteniment de l’objectiu al programa conservador va merèixer la rebuig dels empresaris, que, com el mateix laborisme, el consideren “un pobre substitut d’una possible política migratòria”. Els dirigents del UKIP, però, encara van anar molt més lluny a l’hora de presentar les seves línies mestres sobre aquesta matèria tan cantelluda. La sotragada en les eleccions locals de la setmana passada ha suposat un fort cop per als hereus de Nigel Farage, que veuen com es queden sense espai davant la pulsió brexiter de Theresa May. Extremar el missatge al voltant dels estrangers és una de les apostes del UKIP, gairebé a la desesperada.

En cinc anys, el partit garanteix que reduirà el saldo migratori a zero, incloent-hi estudiants. El resum de la política presentada ahir és 1x1. És a dir, l’acceptació d’un immigrant estranger per cada britànic que marxi a l’exterior. Al llarg de tota la legislatura es prohibiria l’entrada de mà d’obra no qualificada i també la de baixa qualificació. Paul Nuttall, l’actual cap del partit, va qualificar la proposta de “radical”.

El convidat Macron

D’altra banda, el president electe de França, Emmanuel Macron, va ser l’altre gran protagonista de la campanya britànica, en aquest cas en clau Brexit. La premier va recordar, implícitament, què pot suposar la seva elecció en les negociacions entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit, que han de començar immediatament després de les eleccions. Macron és vist des de Downing Street com un negociador dur. El cert, doncs, és que la seva elecció és una objectiva mala notícia per a les aspiracions de Londres. D’altres, però, confien que el seu pragmatisme pot influir suficientment en la Comissió Europea per aconseguir les concessions que vol Londres.

Intervenció televisada

Així, en el mateix acte electoral de Harrow, May va recordar: “Ahir [per diumenge] es va triar un nou president francès amb un mandat fort, que pot prendre una posició forta en les negociacions. Al Regne Unit hem d’assegurar-nos que en tenim un d’igualment fort i una posició de negociació també forta. Cada vot per a mi i per al meu equip enfortirà la meva posició”.

Theresa May, doncs, no s’aparta ni una línia del guió fixat. El missatge general amb què recorre el país es concentra en la crida a obtenir un ampli suport a les urnes per, si cal, tibar la corda al màxim en el moment de començar a parlar amb la UE. Comparar la seva figura amb la del líder laborista, “un feble Jeremy Corbyn”, és l’altre gran punt en què fonamenta el seu missatge.

Una setmana després de la dissolució del Parlament, les enquestes continuen donant com a favorits els conservadors. Vint-i-nou punts els separen dels laboristes. El 2 de juny, quan faltin sis dies per a les eleccions, la BBC One oferirà un programa especial en directe amb May i Corbyn. Hi intervindran per separat. Serà el més pròxim a un debat electoral entre els dos.