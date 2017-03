Ultimàtum d'Escòcia sobre un segon referèndum

Dia de vertigen a la política britànica. D'una banda, el Brexit. De l'altra, un possible anunci sobre la data o el període en què es pot celebrar el segon referèndum d'independència d'Escòcia si Londres no respecta les peticions d'Edimburg en relació amb el procés de sortida de la Unió Europea (UE).

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha convocat a les 11.30, hora local, una conferència de premsa i, segons la informació que avança el Daily Telegraph, podria llançar un ultimàtum a Londres. O Escòcia aconsegueix un tracte diferenciat, i es respecten les línies mestres esbossades pel govern del Partit Nacional Escocès (SNP) sobre les condicions del Brexit, o el segon referèndum d’independència serà una realitat. Segons el Telegraph, la primera ministra podria fins i tot aquest matí anunciar-ne la data. La setmana passada, de fet, en un prorgama de televisió de la BBC, ja va avançar que "el més lògic seria la tardor del 2018", només quatre anys després del primer plebiscit.

This morning, I'll make an important speech in Bute House ahead of the triggering of Article 50. Follow @ScotGovFM from 11.30am for updates. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 13, 2017

El govern escocès voldria que en la carta que Downing Street ha d’adreçar a Brussel·les en què comunicarà la retirada de la UE, hi hagi un esment especial a una sèrie de peticions que garantirien el tracte diferenciat per a Escòcia. Per exemple en relació amb l’accés al mercat únic o quant a la política pesquera o sobre emigració. Amb tota probabilitat, però, Londres refusarà qualsevol concessió al govern de l’SNP. Un tracte diferenciat per a Escòcia suposaria el traspàs de pràcticament totes les competències a Holyrood, amb l’excepció de defensa i de les de política macroeconòmica.

Sense entrar en detalls concrets, Sturgeon podria fer servir la conferència de premsa d’aquest matí i el congrés del Partit Nacional Escocès, que tindrà lloc a finals de setmana, per carregar la responsabilitat del segon referèndum a l'esquena de Theresa May i la seva intransigència. La possible celebració del referèndum la tardor del 2018 ja ha enfrontat Londres i Edimburg. May ha apuntat que en cap cas permetria el traspàs de poders a Edimburg per tirar-lo endavant abans del març del 2019, quan es preveu que s’hagin enllestit les negociacions amb Brussel·les.

Totes les enquestes, però, apunten que el pas del segon referèndum és molt arriscat, en tant que no hi hauria una majoria aclaparadora ni a favor de la convocatòria de la segona consulta ni tampoc a favor de la independència. Una nova derrota de l’independentisme suposaria acabar amb el somni de l’SNP durant molt de temps. La posició actual és molt ambigua, i a llarg termini insostenible, però és, paradoxalment, més esperançadora.

Decisió final del Parlament

D'altra banda, la primera ministra britànica, Theresa May, podria anunciar la invocació de l’Article 50 dels tractats de la Unió Europea (UE) demà al migdia durant una compareixença parlamentària, i iniciar així, formalment, les negociacions del Brexit, si aquest vespre la cambra dels Comuns i la dels Lords sancionen sense cap esmena la llei que li ha de garantir els poders per fer-ho.

A partir de primera hora de la tarda, els parlamentaris tornaran a debatre el projecte legislatiu, després que els 'pars' el retornessin la setmana passada als Comuns amb dues esmenes. La primera garantia els drets dels ciutadans comunitaris a continuar residint al Regne Unit i la segona instava el govern a sotmetre l’acord final amb la UE a la consideració dels dos cossos del parlament de Westminster.

Malgrat les majoritàries reticències mostrades pels Lords, i l'oposició de diputats laboristes, liberaldemòcrates, la dels nacionalistes escocesos, i fins i tot la d'un conservador, en les darreres hores la pressió des de l’executiu s’ha intensificat. El govern podria donar explícites garanties de vot final. Per bé que també ha anunciat que un refús del parlament no suposaria una nova negociació amb la UE sinó el contrari, abandonar la UE sense cap acord i deixar que els tractes comercials britànics siguin regulats per l'Organització Mundial del Comerç.

Amb aquesta promesa verbal feta pel govern, Downing Street confia que el breu articulat que permet iniciar el procés de divorci amb la Unió serà una llei aquesta nit. Theresa May, doncs, podrà estar en condicions de complir amb el calendari promès, de desfermar el Brexit abans de finals del mes de març. La celebració, avui, del dia de la Commonwealth és vist com una data especialment simbòlica pel govern de Londres per marcar un abans i un després en la nova etapa que està a punt d’obrir-se en la història de les relacions entre Europa i el Regne Unit.