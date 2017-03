La Unió es prepara per a l'Europa de diferents velocitats

Els líders de França, Alemanya, Espanya i Itàlia han advocat aquest dilluns a Versalles per una Unió Europea que avanci a diverses velocitats i permeti sobreviure el bloc comunitari en un moment en què es veu debilitat pel Brexit i la força dels populismes.

François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy i Paolo Gentiloni s'han mostrat partidaris de diferents nivells d'integració en àmbits clau per possibilitar que aquells països que ho desitgin puguin "anar més de pressa", en paraules del mandatari francès, sense excloure a la resta.

La trobada de Versalles ha ofert així un suport formal a una cooperació diferenciada, hipòtesi articulada en el tercer dels cinc escenaris possibles proposats per la Comissió Europea (CE) sobre el futur de la Unió.

Cal tenir "la valentia d'acceptar que certs països vagin per davant", ha resumit Merkel després d'una cita de fort valor simbòlic, l'avantsala del Consell Europeu dels 9 i 10 de març i de la cimera extraordinària que commemorarà el dia 25 el 60è aniversari del Tractat de Roma, que va donar origen a l'Europa comuna.

La trobada d'avui no s'ha clausurat amb una declaració conjunta, perquè es volia evitar la sensació que una minoria d'integrants de la UE prescriu a la resta el camí quee cal seguir, però les seves declaracions van coincidir en aquesta necessitat d'acceptar diferents ritmes.

L'extremadreta amenaça Europa

Espanya està disposada a "anar més enllà" en la integració europea "amb tots aquells que vulguin seguir en la integració", ha dit Rajoy, mentre que Gentiloni ha defensat que la UE pugui donar resposta a aquestes diverses ambicions "mantenint alhora un projecte comú".

La tria del Palau de Versalles, als afores de París, on el juny de 1919 es va signar el tractat que va posar fi a la Primera Guerra Mundial, no ha estat casual. El president sortint de França ha destacat el simbolisme del lloc quan Europa passa per un moment de "molta incertesa i preocupació", en el qual es veuen qüestionats principis que semblaven inamovibles, com la pau.

"No hi ha capacitat d'influir si la divisió s'instal·la. La unitat no vol dir uniformitat, raó per la qual advoco per noves formes de cooperació", ha dit Hollande, per a qui garantir la seguretat d'Europa , protegir les seves fronteres, gestionar el flux migratori i defensar els seus interessos comercials sense caure en el proteccionisme són àmbits prioritaris.

El missatge d'unitat i confiança en el futur arriba poc abans que el govern britànic notifiqui a principi abans de finals de mes la seva voluntat de retirar-se de la UE. "Si volem que Europa estigui a l'altura, ha d'extreure la lliçó del Brexit i ser capaç de viure a 27", ha afirmat Hollande, mentre que Rajoy ha insistit que "Europa ha de mirar lluny, perquè quan ho ha fet és quan ha viscut els millors moments de la seva història".

La presidència espanyola ha recordat que aquesta cita dona continuïtat a la mantinguda a Ventotene (Itàlia), el 22 d'agost entre els caps d'estat o de govern de França, Alemanya i Itàlia, ia la Cimera que va reunir a Berlín el 18 de novembre de 2016 als líders d'Alemanya, els EUA, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit.

Encara que aquest 25 de març a Roma servirà de marc oficial per al rellançament del projecte europeu, Versalles ha servit avui perquè les quatre grans potències comunitàries estableixin les bases de la visió de la qual intentaran convèncer la resta.

"La UE ha de ser un actor sòlid davant altres grans actors de la mundialització", destaca Merkel, que reclama un impuls, optimisme, capacitat d'actuar, i recordar que Europa no és un ens "abstracte", sinó un conjunt de ciutadans que han de tenir un benestar.