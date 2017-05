Units contra la propaganda terrorista

Els membres del selecte grup del G-7, els països més industrialitzats del món -Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit-, creien ahir que havien trobat la fórmula màgica per frenar els peus al terrorisme: van firmar un acord a la cimera que se celebra entre ahir i avui a la localitat de Taormina, a l’est de Sicília, per prohibir la propaganda terrorista a internet. Com? La resposta a aquesta pregunta va quedar enlaire, però els mandataris es van mostrar convençuts que cal evitar que l’Estat Islàmic continuï utilitzant la xarxa per reclutar nous combatents i seguidors.

La intenció és desenvolupar tecnologia que permeti detectar a internet, de forma automàtica, continguts que incitin a la violència, i fer responsables proveïdors i servidors que difonguin aquesta informació. Així ho va assegurar la primera ministra britànica, Theresa May, en una roda de premsa que va oferir després de la signatura d’aquesta declaració.

El president de la Comisió Europea, Jean-Claude Juncker, i el del Consell Europeu, Donald Tusk, van presentar l’acord com un autèntic triomf i un comprimís dels set països després del terrible atemptat que ha sacsejat Manchester aquesta setmana, en què van morir 22 persones i 64 més van resultar ferides.

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, també va qualificar la declaració -d’un total de tres pàgines i quinze punts- de “missatge d’amistat, veïnatge i col·laboració”. Amb tot, algunes veus van titllar la iniciativa de ser un intent de posar portes al camp. De fet, al mes de gener YouTube, Facebook, Twitter i Microsoft ja van acordar compartir informació per evitar la difusió de vídeos i imatges que promouen el terrorisme. Malgrat això, la xarxa continua sent un camp abonat per als extremistes.

Desacord amb el canvi climàtic

Sigui com sigui, aquesta declaració va ser l’únic balanç positiu de la primera jornada de la cimera del G-7 a Taormina, que continuarà avui i que un cop més s’ha caracteritzat per ser totalment surrealista.

El president nord-americà, Donald Trump, va avortar un pacte sobre el canvi climàtic i els Acords de París amb l’argument que la seva administració encara no té una posició clara sobre aquests aspectes. Gentiloni, com amfitrió de la trobada, va voler treure ferro a aquest contratemps i va justificar que el mandatari dels Estats Units encara està “en un procés de reflexió”. “Basant-se en això prendrà una decisió, que esperem que sigui positiva en els pròxims dies o setmanes”, va afegir.

Però el que li passa a Trump pel cap és una autèntica incògnita. Els periodistes no van poder tenir accés a ell, ni a gairebé cap dels líders del G-7. El centre de premsa per als mitjans de comunicació que cobreixen la cimera està situat en un hotel a vuit quilòmetres de Taormina, a la localitat veïna de Giardini Naxos. Només els reporters gràfics van poder traslladar-se al lloc on es desenvolupa la cimera, però amb autocars de l’organització, i tan sols durant un temps limitat, per fer fotografies durant alguns moments determinats de la trobada.

Al centre de premsa, centenars de periodistes vinguts d’arreu del món pul·lulaven ahir a l’espera que aparegués algun mandatari que llegís alguna declaració o fes una roda de premsa. No amb l’esperança de veure’l personalment, sinó de seguir la seva compareixença a través de les moltes pantalles de plasma instal·lades a les diverses sales.

Al centre de premsa, situat a quilòmetres de la cimera, també van acudir els activistes, davant la impossibilitat d’arribar a Taormina, ja que totes les carreteres d’accés van quedar tancades al trànsit i es van col·locar càmeres de vigilància als carrers de la ciutat. La localitat té uns 11.000 habitants, i s’hi van desplegar 9.950 militars. Gairebé un agent per cada habitant.

La veu dels activistes

Luca Lacoboni, representant de Greenpeace a Itàlia i un dels activistes presents al centre de premsa, es va mostrar prudent, fins i tot després que el president nord-americà es negués a arribar a un acord sobre el canvi climàtic. “Hi ha molts interessos en joc. Les energies renovables també mouen molts diners, així que encara és possible que Trump hi mostri un cert interès. No per raons ambientals, sinó per motius purament econòmics”, va comentar.

Valentina Barbagallo, de l’ONG One Campaign, no era tan optimista. Opinava que l’actitud del president nord-americà podia arrossegar els altres membres del G-7 a posicions també totalment conservadores, especialment en temes sobre immigració i cooperació. “En el comunicat final de la cimera es vol eliminar qualsevol referència a destinar fons als països que estan en vies de desenvolupament”, va posar com a exemple. “I el text final encara està completament obert, a diferència d’altres cimeres en què, abans de la trobada, ja estava consensuat”, va advertir. “Avui pot passar qualsevol cosa”.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, també va reconèixer que es tracta de “la cimera més difícil en molts anys”. Entre altres raons, perquè es pretén trobar solució als “problemes més complicats de la situació internacional”, en paraules del mateix Tusk, com per exemple, la guerra a Síria, la crisi a Ucraïna, les proves nuclears i de míssils a Corea del Nord, i l’agreujament de la situació i la militarització al mar de la Xina Meridional.

El responsable del Consell Europeu fins i tot va adoptar un to apocalíptic: “Si no aconseguim més unitat, la situació del món se’ns pot escapar de les mans”, va advertir. Però de moment ni Donald Trump, ni la primera ministra britànica, Theresa May, semblen sentir-se al·ludits.